Мобилизация мужчин 18-25 и 50-60 лет: Гончаренко рассказал о директиве Генштаба для ТЦК

Районные и областные территориальные центры комплектования получили директиву украинского командования по призыву молодежи до 25 лет и граждан старше 50 лет, пояснил нардеп Алексей Гончаренко. Политик отдельно отметил, что "бусификацию" официально запретили.

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Военнообязанные в возрасте от 18 до 25 лет, которые потеряли статус ограниченно годных, не будут мобилизоваться в ряды ВСУ. Также терцентры комплектования (ТЦК) получили отдельное указание относительно граждан старше 50 лет. О деталях документа по мобилизации в Украине, которая в ТЦК поступила от Генштаба, народный депутат Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале.

Мобилизация в Украине — призыв до 25 лет и после 50 лет

Гончаренко сообщил, что вышла директива командования Сухопутными войсками №116/2/1/21409 от 19.09.2024. Эту директиву получили военкомы в областных и районных военкоматах. Пункт 1 этого документа посвящен гражданам в возрасте от 18 до 25 лет. Текст директивы нардеп не опубликовал.

Содержание директивы №116/2/1/21409:

граждан, которые имеют возраст 18-25 лет и являются военнообязанными, не будут мобилизовать в ВСУ;

граждан, которые имеют возраст 50-60 лет, могут оказаться в армии только в случае, если по ним ТЦК получил мобилизационное распоряжение. Мобилизационное распоряжение — запрос на мобилизацию конкретного человека, отметил Гончаренко.

"То есть бусификация мужчин в возрасте 50-60 лет запрещается", — подытожил политик.

Кроме того, в директиве говорится о мобилизации мужчин в возрасте от 26 до 49 лет — детали нардеп не опубликовал. Также он пояснил, что о демобилизации пока не упоминается.

Мобилизация в Украине — Гончаренко о призыве до 25 лет Фото: Скриншот Мобилизация в Украине — Гончаренко о призыве от 50 до 60 лет Фото: Скриншот

Отметим, после отмены статуса "ограниченно годный" весной 2024 года ТЦК получили возможность мобилизовать мужчин в возрасте до 25 лет, которые вдруг стали годными и военнообязанными. На эту проблему обратил внимание, среди прочих, и нардеп Гончаренко: летом он сообщил, что ищут способ прекратить такие действия военкоматов. 18 сентября нардеп Алексей Федиенко объяснил, что гражданам не придется ждать принятия закона в Верховной Раде по этому вопросу. По его словам, готовится приказ Кабмина, который запретит призыв до 25 лет. Тогда же Гончаренко отметил, что в ТЦК должен быть четкий документ в бумажном виде и в терцентрах не будут учитывать заявления в сети.

Между тем есть категория мужчин, которых могли мобилизовать, хоть им и не исполнилось 25 лет, — об этом в июле рассказал Фокус на основе комментариев юристов. Среди них — граждане, которые закончили военную кафедру. Алексей Гончаренко не опубликовал текст директивы, поэтому не ясно, касается ли она этой категории военнообязанных украинцев.

Напоминаем, 22 сентября народный депутат Роман Костенко объяснил, когда он ожидает увидеть черновик закона о демобилизации. 23 сентября адвокат Олег Леонтьев рассказал, какие происходит военно-врачебная комиссия.