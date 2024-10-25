Мобілізація з 23 років: експерт спрогнозував можливе посилення призову в Україні

За словами Петра Черника, ніхто, крім українців, не переможе росіян, тому держава має проводити мобілізацію та збільшувати чисельність власної армії.

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Військовий експерт Петро Черник переконаний, що мобілізаційний вік слід знизити до 23 років і попри те, що це є доволі болісна тема, однак мобілізація має тривати. Про це він заявив у коментарі для ТСН.ua.

"Проблема болюча. Мобілізація мусить бути — і варіантів немає. Це перше. Друге: жодна велика світова війна не обійшлась без мобілізації. Жодна. Підкреслюю. Особливо 20 століття. Наприклад, американці жорстко мобілізовували своє населення для війни у В’єтнамі", — зазначив Черник.

За словами експерта, ніхто, крім українців, не виграє війни проти РФ. Оскільки війна "зжирає людські життя", то поповнення чисельності війська неможливе без проведення мобілізації.

"Де їх брати як окрім мобілізації? Я палкий прихильник якнайширшої мобілізації. Вважаю, що мобілізаційний вік треба знижувати до 23 років", — каже військовий експерт.

Своє переконання він обґрунтовує тим, що якщо Україна програє цю війну проти РФ, тоді "нам [росіяни] влаштують геноцид". Тому експерт вважає, що іншого "вибору немає" як посилювати мобілізаційні заходи.

Нагадаємо, Фокус писав про рішення парламентарів щодо законопроєкту №11379-д, який забороняв мобілізувати військовозобов'язаних до 25 років. У тексті нормативно-правового акту не згадали про чоловіків цього віку, які через втрату статусу обмежено придатних опинились у війську. Нардепи підтримали законопроєкт, його підписав спікер Руслан Стефанчук, але президент України Володимир Зеленський ще не підписав (має час до 29 жовтня) і його не опублікували.

24 жовтня стало відомо, що в парламент внесли законопроєкт про звільнення в запас. Згідно з текстом документа, українці віком 18–25 років, які були обмежено придатними, але опинились у війську, зможуть піти у запас.