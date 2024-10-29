Мобилизация в ноябре: кого из мужчин точно не призовут в ВСУ

Лишь несколько категорий граждан не подлежат призыву в ряды ВСУ и украинское законодательство устанавливает их четкий перечень.

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В Украине проводятся мобилизационные мероприятия. Однако в ноябре не все категории граждан подлежат призыву. Некоторые из них не являются военнообязанными и имеют право на отсрочку. Перечень лиц, которых не могут призвать, предоставляет "Телеграф".

В частности, нельзя мобилизовать забронированных людей и лиц с отсрочкой.

Мобилизация в ноябре — кого могут забронировать

Бронированию подлежат:

работники критически важных предприятий. Им бронь предоставляется на 12 месяцев;

государственные служащие;

народные депутаты и их помощники;

работники органов государственной власти, местного самоуправления, полиции, спасательной службы;

работники предприятия с мобилизационными задачами и других критически важных для экономики предприятий;

производители товаров для армии, предприятия, которые изготавливают и ремонтируют военную технику и боеприпасы.

Отсрочка: кто не может быть мобилизован в ноябре

По состоянию здоровья не подлежат мобилизации:

люди с любой группой инвалидности;

лица, которые имеют статус "временно непригодного";

онкобольные;

люди с серьезными болезнями сердца, нервными расстройствами, сосудистыми заболеваниями, инфекционными и вирусными заболеваниями;

лица с серьезными болезнями органов дыхания, хроническими заболеваниями почек и нарушением зрения и слуха.

Отсрочку от мобилизации можно получить в связи с семейными обстоятельствами. Призвать в армию не могут:

родители, которые самостоятельно воспитывают одного или более детей до 18 лет;

те, кто имеет трех и более несовершеннолетних детей (но без задолженности по алиментам);

родители ребенка до 18 лет, если другой родитель погиб, пропал без вести, или лишен родительских прав;

родители ребенка с инвалидностью или ребенка с тяжелой болезнью.

Также отсрочку от мобилизации могут получить лица, осуществляющие уход за:

супругом/супругой или родителями с инвалидностью;

совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;

родственниками, которые нуждаются в постоянном уходе по заключению медкомиссии.

Мобилизовать не могут студентов и работников в сфере образования, в частности:

учителей, преподавателей и другие научно-педагогических и научных работников, работающих в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования (при условии, что их занятость составляет не менее 0,75 ставки);

интернов, докторантов и аспирантов, которые продолжают обучение для получения высшего уровня образования;

студенты, которые получают образование на дневной или дуальной форме обучения.

Также не могут мобилизовать членов семей погибших защитников, чьи близкие пропали без вести, погибли или посмертно получили звание Героя Украины, лиц до 25 лет и после 60. Людей, освобожденных из вражеского плена, можно мобилизовать только по добровольному согласию.

Напомним, по словам военного эксперта Евгения Дикого, для стабилизации фронта и создания резервов для наступательных операций Украине нужно мобилизовать полмиллиона человек. Идеальным военным на поле боя является мужчина в возрасте от 25 до 35 лет, максимум — до 40 лет.

Отметим, военный эксперт Петр Черник убежден, что мобилизационный возраст следует снизить до 23 лет. Он добавил, что пополнение численности войска невозможно без проведения мобилизации.