Мобилизация в Украине: сколько военных нужно для победы над РФ, — ветеран АТО

По словам Евгения Дикого, идеальным военным на поле боя является мужчина в возрасте от 25 до 35 лет, максимум — до 40 лет.

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Для стабилизации фронта и создания резервов для наступательных операций Украине нужно мобилизовать полмиллиона человек. Об этом в интервью УНИАН заявил ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

"Просто стабилизировать фронт — это хорошо, но это ничего не даст. Нам нужны резервы и для наступательных операций. И все эти цифры уже были озвучены публично. Еще в конце 2023 года бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил цифру в полмиллиона единовременного набора. И, к сожалению, ситуация с тех пор не только не улучшилась, а наоборот даже ухудшилась", — отметил эксперт.

По его словам, сейчас Украине до сих пор нужно быстро набрать полмиллиона человек. Уже после этого можно набирать каждый месяц от 20 до 30 тысяч человек. Евгений Дикий считает, что этих цифр было бы достаточно для победы.

Ветеран АТО также добавил, что в Украине вполне могут быть протесты из-за уменьшения мобилизационного возраста.

"Сейчас у нас уже происходит другая форма протеста. У нас мамы вывозят юношей с 14 до 17 лет массово за границу. Поинтересуйтесь в школах, сколько они потеряли старшеклассников. Ведь они вывезены с расчетом на то, чтобы не дай бог им не было 18. Ведь границу не пересечешь. Поэтому да, если бы мы сейчас начали мобилизацию 18-20 летних, то я думаю, что мамы на протесты еще и как вышли", — добавил Евгений Дикий.

По его мнению, в таких действиях нет смысла. Но такие действия нужно жестко и показательно наказывать, потому что "выполнять конституционный долг человек обязан".

По словам Дикого, идеальным военным на поле боя является мужчина в возрасте от 25 до 35 лет, максимум — 40 лет. Он отметил, что 30-летний мужчина — "это идеальный солдат с точки зрения психологической зрелости и физических кондиций".

Напомним, 23 октября старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко рассказала, сколько еще граждан могут призвать. В этот же день в ВСУ рассказали, в каком случае могут снизить возраст для мобилизации.