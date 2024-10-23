Мобілізація в Україні: скільки військових потрібно для перемоги над РФ, — ветеран АТО

За словами Євгена Дикого, ідеальним військовим на полі бою є чоловік віком від 25 до 35 років, максимум — до 40 років.

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Для стабілізації фронту та створення резервів для наступальних операцій Україні потрібно мобілізувати півмільйона осіб. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

"Просто стабілізувати фронт — це добре, але це нічого не дасть. Нам потрібні резерви й для наступальних операцій. І всі ці цифри вже були озвучені публічно. Ще наприкінці 2023 року колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний озвучив цифру в півмільйона одноразового набору. І, на жаль, ситуація з того часу не лише не покращилася, а навпаки навіть погіршилася", — зазначив експерт.

За його словами, наразі Україні досі потрібно швидко набрати півмільйона людей. Уже після цього можна набирати кожного місяця від 20 до 30 тисяч осіб. Євген Дикий вважає, що цих цифр було б достатньо для перемоги.

Ветеран АТО також додав, що в Україні цілком можуть бути протести через зменшення мобілізаційного віку.

"Наразі у нас вже відбувається інша форма протесту. У нас мами вивозять юнаків з 14 до 17 років масово за кордон. Поцікавтесь у школах, скільки вони втратили старшокласників. Адже вони вивезені з розрахунком на те, щоб не дай боже їм не було 18. Бо ж кордон не перетнеш. Тому так, якби ми зараз почали мобілізацію 18-20 річних, то я думаю, що мами на протести ще і як вийшли", — додав Євген Дикий.

На його думку, в таких діях немає сенсу. Але такі дії потрібно жорстко та показово карати, бо "виконувати конституційний обов'язок чоловік зобов'язаний".

За словами Дикого, ідеальним військовим на полі бою є чоловік віком від 25 до 35 років, максимум — 40 років. Він зазначив, що 30-річний чоловік — "це ідеальний солдат з точки зору психологічної зрілості та фізичних кондицій".

Нагадаємо, 23 жовтня старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко розповіла, скільки ще громадян можуть призвати. Цього ж дня в ЗСУ розповіли, у якому разі можуть знизити вік для мобілізації.