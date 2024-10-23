Мобілізація в Україні: демографиня назвала загальну кількість чоловіків, яких можуть призвати

За словами Лідії Ткаченко, є різні оцінки стосовно того, скільки людей залишається на підконтрольних Києву територіях. Попередньо йдеться про цифру в понад 31 мільйон громадян.

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В Україні триває загальна мобілізація і чоловіків віком від 18 до 60 років можуть залучити до захисту держави. Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко в ефірі телеканалу "Київ24" розповіла, скільки ще громадян можуть призвати.

За її словами, точних даних сьогодні немає, але є певні оцінки. Попередньо, чисельність населення на підконтрольних Україні територіях становить трохи більше ніж 31 мільйон осіб.

А ось щодо мобілізаційного ресурсу, то оцінки теж можуть бути різними. Різні джерела свідчать про різні дані.

"Називаються цифри від 2-3 і до 5 мільйонів людей. Це якщо брати саме чоловіків віком від 25 до 60 років", — заявила Лідія Ткаченко.

Нагадаємо, 22 жовтня повідомлялося, що мобілізаційний вік військовозобов'язаних чоловіків в Україні можна знизити хоч до 14 років, якщо країна опиниться на межі знищення. Таку думку озвучив громадський діяч і письменник Дмитро Корчинський. Водночас він переконаний, що мобілізаційний ресурс осіб 25+ поки що не вичерпаний.

21 жовтня повідомлялося, що демограф пояснила, чому не варто призивати молодь до ЗСУ. Найкращим для мобілізації до ЗСУ є вік від 30 років, вважає Елла Лібанова. Такі межі неможливо запровадити, оскільки є проблеми в економіці та армії.