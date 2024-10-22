Рабство гірше за війну: мобілізувати можна і з 14 років, — Корчинський (відео)

На думку громадського діяча, якщо держава опиниться на межі свого зникнення, тоді воювати доведеться не тільки чоловікам, а й дітям, старим і жінкам. Водночас він переконаний, що мобілізаційний ресурс осіб 25+ поки що не вичерпаний.

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Мобілізаційний вік військовозобов'язаних чоловіків в Україні можна знизити хоч до 14 років, якщо країна опиниться на межі знищення. Про це заявив громадський діяч, письменник, засновник батальйону "Братство" Дмитро Корчинський в ефірі програми "Говорить Великий Львів".

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Корчинський наводить як приклад країни Центральної Африки, де солдатами стають діти.

"Якщо буде необхідно, якщо країна буде на межі знищення, то мобілізаційний вік можна знизити хоч до 14 років. Тобто коли чоловік уже може підняти автомат, він уже може бути солдатом. Ми знаємо, що в багатьох прогресивних країнах світу, наприклад, у Центральній Африці воюють уже років з 12-14. Це діти й підлітки. Звичайно, цього зовсім би не хотілося", — каже Корчинський.

Однак, за його словами, в Україні не вичерпано мобілізаційного ресурсу — тих, кому більше 25-и років.

"У нас є ще великі резерви в Україні, перш ніж знижувати мобілізаційний вік навіть нижче 25 років. Але коли державі загрожує найбільша небезпека, то звісно воювати будуть усі — чоловіки, жінки, 80-річні, 15-річні", — додав він.

Корчинський зазначає, що випадки розстрілу українських захисників, які здаються в полон росіянам, мають нагадати громадянам України про те, що рабство гірше, ніж війна.

"Я думаю, що перед тим, як нашим бійцям, які здалися в полон, пускають кулю в потилицю або кулю в любов, вони, напевно, думають про те, що краще було б не здаватися. Краще було б все-таки загинути в бою. Я думаю, що всі цивільні люди повинні зараз думати про те, що краще все-таки не допускати рабства. Краще все-таки в разі потреби загинути в бою, але не здати нашу державу. А це означає, що готовність до війни має бути у всіх від 15 до 90 років", — резюмував Корчинський.

Нагадаємо, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь висловив думку про те, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не допоможе Україні зупинити війну, оскільки в сучасних конфліктах вирішальне значення мають технології, а не кількість особового складу.

Також нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський анонсував важливі зміни в системі підготовки новобранців. Планується збільшити тривалість базової підготовки до 1,5 місяця та залучити досвідчених інструкторів для покращення якості навчання.