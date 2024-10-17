Справа не в кількості людей: мобілізація 18-25-річних не вирішить ситуацію на фронті, — експерт

За словами директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся, у сучасних конфліктах вирішальну роль відіграють технології, а не чисельна перевага.

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Зниження мобілізаційного віку до 18 років не допоможе Україні зупинити війну. Таку думку в ефірі Radio NV висловив Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network.

Експерт підкреслив, що в сучасних конфліктах вирішальну роль відіграють технології, а не чисельна перевага.

Ключові проблеми війни — не мобілізаційний вік

За словами Самуся, американські політики, які чинять тиск на Володимира Зеленського з вимогою розширити мобілізацію, не розуміють, що збільшення чисельності військ не призведе до негайної перемоги або припинення війни. Він стверджує, що вирішити конфлікт можна тільки за допомогою технологічної переваги, яка дасть змогу знищувати російську військову інфраструктуру — склади, аеродроми та ракетні установки на території Росії.

Чому мобілізація не змінить баланс на фронті

"Збільшення кількості солдатів в окопах не знищить військову інфраструктуру Росії", — зазначив експерт. На його думку, мобілізація 18-25-річних молодих людей не змінить баланс сил на фронті. Водночас ворожі кориговані авіабомби (КАБи) продовжать вбивати українських військових. Основне завдання України — посилити обороноздатність завдяки новим технологіям, таким як ракети AMRAAM, що дасть змогу знизити втрати серед захисників країни.

Проблеми, які потрібно вирішити насамперед

Самусь підкреслює, що просто збільшення чисельності військ не дасть переваги. "Спочатку потрібно вирішити головні проблеми — знищення російської військової інфраструктури, боротьба з КАБами і забезпечення панування в повітрі", — заявив експерт. Лише після цього можна буде обговорювати необхідність збільшення кількості мобілізованих.

Також експерт додав, що Україні необхідно налагодити сам процес мобілізації та боротися з корупцією. На його думку, мобілізаційна база України цілком достатня, але необхідно залучати до служби тих, хто ухиляється від виконання свого обов'язку.

Михайло Самусь резюмував, що мобілізація громадян 18-25 років поки що передчасна. Більш актуальним завданням є покращення мобілізаційного процесу та залучення громадян, які уникають участі у війні.

Нагадаємо, що нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський розповів, що бойові частини ЗСУ не хочуть мобілізувати чоловіків за 50 років. Зокрема, через їхні проблеми зі здоров'ям. Однак у двох випадках цих людей можуть призвати.