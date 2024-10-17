Дело не в количестве людей: мобилизация 18-25-летних не решит ситуацию на фронте, – эксперт

По словам директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, в современных конфликтах решающую роль играют технологии, а не численное превосходство.

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Снижение мобилизационного возраста до 18 лет не поможет Украине остановить войну. Такое мнение в эфире Radio NV выразил Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network.

Эксперт подчеркнул, что в современных конфликтах решающую роль играют технологии, а не численное превосходство.

Ключевые проблемы войны – не мобилизационный возраст

По словам Самуся, американские политики, которые оказывают давление на Владимира Зеленского с требованием расширить мобилизацию, не понимают, что увеличение численности войск не приведет к немедленной победе или прекращению войны. Он утверждает, что решить конфликт можно только с помощью технологического превосходства, которое позволит уничтожать российскую военную инфраструктуру – склады, аэродромы и ракетные установки на территории России.

Почему мобилизация не изменит баланс на фронте

"Увеличение количества солдат в окопах не уничтожит военную инфраструктуру России", – отметил эксперт. По его мнению, мобилизация 18-25-летних молодых людей не изменит баланс сил на фронте. В то же время вражеские корректируемые авиабомбы (КАБы) продолжат убивать украинских военных. Основная задача Украины – усилить обороноспособность за счет новых технологий, таких как ракеты AMRAAM, что позволит снизить потери среди защитников страны.

Проблемы, которые нужно решить в первую очередь

Самусь подчеркивает, что просто увеличение численности войск не даст преимущества. "Сначала нужно решить главные проблемы – уничтожение российской военной инфраструктуры, борьба с КАБами и обеспечение господства в воздухе", – заявил эксперт. Лишь после этого можно будет обсуждать необходимость увеличения числа мобилизованных.

Также эксперт добавил, что Украине необходимо наладить сам процесс мобилизации и бороться с коррупцией. По его мнению, мобилизационная база Украины вполне достаточна, но необходимо привлекать к службе тех, кто уклоняется от выполнения своего долга.

Михаил Самусь резюмировал, что мобилизация граждан 18-25 лет пока преждевременна. Более актуальной задачей является улучшение мобилизационного процесса и привлечение граждан, которые избегают участия в войне.

Напомним, что нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский рассказал, что боевые части ВСУ не хотят мобилизовать мужчин за 50 лет. В частности, из-за их проблем со здоровьем. Однако в двух случаях этих людей могут призвать.