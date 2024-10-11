"Нет смысла": в Раде объяснили, почему нецелесообразно мобилизовать мужчин старше 50

Нардеп Федор Вениславский считает, что есть только два основания для мобилизации мужчин старше 50 лет в ряды ВСУ — если кандидат имеет дефицитную учетную специальность и если такие люди будут служить в тыловых подразделениях.

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Народный депутат от партии "Слуга Народа" и член комитета ВР по вопросам по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что боевые части ВСУ не хотят мобилизовать мужчин старше 50 лет из-за проблем со здоровьем, однако есть два исключения, когда такую возрастную категорию могут призвать. Об этом он заявил в интервью для РБК-Украина.

По словам политика, такая категория граждан имеет ряд проблем — от возрастных показателей до состояния здоровья и физической подготовки.

"Потому что по возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке они (мужчины в возрасте за 50. — Ред.) неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба [ВСУ], что мобилизовать их нет смысла", — сказал Вениславский.

По его мнению, есть только два основания, по которым такую категорию граждан могут мобилизовать. Первое — это если мобилизованный имеет дефицитную военно-учетную специальность, и войско нуждается в таких специалистах. Второе — если речь пойдет о службе таких граждан в тыловых подразделениях на должности поваров, ремонтников и т. д.

Вениславский добавил, что в целом возрастная категория за 50 является ограниченной, а потому сейчас граждан этого возраста мобилизуют "очень редко".

Напомним, 23 сентября народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о директиве, согласно которой мобилизация возможна только в отношении мужчин с 25 до 49 лет.

4 октября адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник заявили, что принудительная мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет запрещается. Они указывают, что мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет будет происходить только среди тех, кто обладает дефицитными военными специальностями.