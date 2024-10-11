"Немає сенсу": у Раді пояснили, чому недоцільно мобілізовувати чоловіків старше 50

Нардеп Федір Веніславський вважає, що лише є дві підстави для мобілізації чоловіків старше 50 років до лав ЗСУ — якщо кандидат має дефіцитну облікову спеціальність і якщо такі люди служитимуть в тилових підрозділах.

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Народний депутат від партії "Слуга Народу" та член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що бойові частини ЗСУ не хочуть мобілізовувати чоловіків старше 50 років через проблеми зі здоров'ям, однак є два винятки, коли таку вікову категорію можуть призвати. Про це він заявив у інтерв'ю для РБК-Україна.

За словами політика, така категорія громадян має низку проблем — від вікових показників до стану здоров'я та фізичної підготовки.

"Бо за віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою вони (чоловіки віком за 50. — Ред.) нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу [ЗСУ], що мобілізувати їх немає сенсу", — сказав Веніславський.

На його думку, є лише дві підстави, за якими таку категорію громадян можуть мобілізувати. Перша — це якщо мобілізований має дефіцитну військово-облікову спеціальність і військо має потребу в таких фахівцях. Друга — якщо мова про службу таких громадян у тилових підрозділах на посаді кухарів, ремонтників тощо.

Веніславський додав, що загалом вікова категорія за 50 є обмеженою, а тому наразі громадян цього віку мобілізують "дуже рідко".

Нагадаємо, 23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про директиву, згідно з якою мобілізація можлива лише щодо чоловіків з 25 до 49 років.

4 жовтня адвокати Євген Камишев і Руслан Мельник заявили, що примусова мобілізація чоловіків віком 50-60 років забороняється. Вони вказують, що мобілізація чоловіків віком 50-60 років відбуватиметься тільки серед тих, хто володіє дефіцитними військовими спеціальностями.