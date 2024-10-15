"Почувствует на себе тот гнев": комбриг НГУ объяснил, почему нужна мобилизация с 21 года (видео)

Полковник Игорь Оболенский выступает за снижение мобилизационного возраста, поскольку считает, что именно молодежь более эффективна в армии.

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В ряды Сил обороны нужно мобилизовать мужчин от 21 года, поскольку молодежь должна почувствовать на себе войну, чтобы в будущем построить более эффективную армию. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал командир бригады "Хартия" НГУ Игорь Оболенский.

"Почему 21 год? Я выпускался из военного института в 21 год. В этом возрасте ты более осознанный, чем в 18. Ты больше понимаешь жизнь, ты больше увидел. Когда в 2014 году началась война, этим пацанам было по 10-12 лет. Моему малышу сейчас 11 лет, если эта война продлится более 10 лет, он придет в армию. Поэтому я сейчас должен создать такие условия сейчас, что когда мой сын придет сюда, то не будет такого, что о нем кто-то не позаботится. Моя мотивация делать лучше государство и войско — это мои дети", — сказал Оболенский.

Он добавил, что лучше всего поможет построить новую армию то, что всю тяжесть войны почувствует современная молодежь.

"Чем больше нашей молодежи сейчас почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей. Нужно чтобы в одной системе работали: государство, войско и народ. Чем больше народ сейчас почувствует тот негатив, который сейчас есть, тем эффективнее мы будем в будущем", — считает он.

Комбриг говорит, что в их подразделении нет тотальной смертности, из-за эффективного командования и планирования.

"Нет тотальной смерти. Мы эффективны, очень много ребят возвращаются. У меня есть те, кто 4 раза имел ранения, но они живы, и они возвращаются. У нас получается сохранять людей. Мы эффективно планируем, есть эффективное командование, есть доверие к государству и друг другу. Даже если это будет 21 год это будет гораздо эффективнее. Потому что та молодежь, которая зайдет сейчас, почувствует на себе тот гнев, и создаст новую армию. И дальше мы будем уничтожать противника гораздо эффективнее", — считает военный.

Он рассказал, что сейчас в бригаде "Хартия" самые молодые бойцы в возрасте 20-21 год. Они — добровольцы.

"Начинали мы воевать, когда им было 18 лет. Пехота — это лучше, конечно, работает младший человек. Старший человек более эффективно работает в других подразделениях — по-отечески они очень круто относятся, это — рота минометчиков и рота огневой поддержки. Они понимают, что там впереди ребята, и их надо прикрывать. Там нужна требовательность, точность, тянуть БК и любым способом закрыть ребят", — сказал комбриг.

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" и член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский рассказал, что боевые части ВСУ не хотят мобилизовать мужчин за 50 лет. В частности, из-за их проблем со здоровьем. Однако в двух случаях этих людей могут призвать.