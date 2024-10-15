"Відчує на собі той гнів": комбриг НГУ пояснив, чому потрібна мобілізація з 21 року (відео)

Полковник Ігор Оболєнський виступає за зниження мобілізаційного віку, оскільки вважає, що саме молодь більш ефективна в армії.

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До лав Сил оборони потрібно мобілізувати чоловіків від 21 року, оскільки молодь має відчути на собі війну, щоб в майбутньому збудувати більш ефективну армію. Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав командир бригади "Хартія" НГУ Ігор Оболєнський.

"Чому 21 рік? Я випускався з військового інституту в 21 рік. В цьому віці ти більш усвідомлений, ніж у 18. Ти більше розумієш життя, ти більше побачив. Коли в 2014 році почалася війна, цим пацанам було по 10-12 років. Моєму малому зараз 11 років, якщо ця війна триватиме понад 10 років, він прийде у військо. Тому я зараз маю створити такі умови зараз, що коли мій син прийде сюди, то не буде такого, що про нього хтось не подбає. Моя мотивація робити кращими державу і військо — це мої діти", — сказав Оболєнський.

Він додав, що найкраще допоможе збудувати нову армію те, що всю важкість війни відчує сучасна молодь.

"Чим більше нашої молоді зараз відчує, що таке війна, тим легше нам буде далі. Важкі часи народжують сильних людей. Потрібно щоб в одній системі працювали: держава, військо і народ. Чим більше народ зараз відчує той негатив, який зараз є, тим ефективнішими ми будемо в майбутньому", — вважає він.

Комбриг говорить, що у їхньому підрозділі немає тотальної смертності, через ефективне командування і планування.

"Немає тотальної смерті. Ми ефективні, дуже багато хлопців повертаються. В мене є ті, хто 4 рази мав поранення, але вони живі, і вони повертаються. У нас виходить зберігати людей. Ми ефективно плануємо, є ефективне командування, є довіра до держави і один одного. Навіть якщо це буде 21 рік це буде набагато ефективніше. Бо та молодь, яка зайде зараз, відчує на собі той гнів, і створить нову армію. І далі ми будемо знищувати противника набагато ефективніше", — вважає військовий.

Він розповів, що зараз в бригаді "Хартія" наймолодші бійці віком 20-21 рік. Вони — добровольці.

"Починали ми воювати, коли їм було 18 років. Піхота — це краще, звичайно, працює молодша людина. Старша людина більш ефективно працює в інших підрозділах — по-батьківськи вони дуже круто ставляться, це — рота мінометників і рота вогневої підтримки. Вони розуміють, що там попереду хлопці, і їх треба прикривати. Там потрібна вимогливість, точність, тягнути БК і у будь-який спосіб закрити хлопців", — сказав комбриг.

Нагадаємо, що нардеп від "Слуги народу" і член комітету Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський розповів, що бойові частини ЗСУ не хочуть мобілізувати чоловіків за 50 років. Зокрема, через їхні проблеми зі здоров'ям. Однак у двох випадках цих людей можуть призвати.