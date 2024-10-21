З грудня відбудуться серйозні зміни в мобілізації: Сирський оголосив подробиці

Головнокомандувач ЗСУ анонсував нову модель базової загальної військової підготовки, збільшення її тривалості до 1,5 місяця та залучення досвідчених інструкторів для поліпшення якості навчання.

Related video

Генерал Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, під час робочої наради анонсував важливі зміни в системі підготовки новобранців. У грудні 2024 року планується ухвалити рішення щодо нової моделі базової загальної військової підготовки (БЗЗВП), що стане відповіддю на актуальні потреби та виклики в умовах сучасної війни. Про це інформують Збройні сили України (ЗСУ).

Пріоритети підготовки військовослужбовців

На нараді, в якій узяло участь командування ЗСУ, а також представники навчальних центрів і бойових бригад, розглядали питання поліпшення підготовки військовослужбовців. Сирський наголосив, що якісна підготовка є найважливішою умовою для збереження життя військових.

"Життя наших воїнів — безцінне, і найважливіша передумова його збереження — якісна підготовка на всіх етапах", — зазначив він.

Пілотний проєкт з удосконалення БЗВП

Однією з ключових ініціатив є пілотний проєкт, що передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з одного до півтора місяця. Цей проєкт було розроблено з урахуванням сучасних викликів, з якими стикаються українські військові на фронті. Сирський зазначив, що в рамках проєкту було оновлено програму БЗВВ, і, якщо ситуація на фронті дасть змогу, не виключається подальше подовження терміну підготовки.

Роль десантно-штурмових військ у навчанні

Генерал також зазначив, що Десантно-штурмові війська (ДШВ) стали флагманом у підготовці особового складу. Нові підходи, що застосовуються в ДШВ, мають бути впроваджені і в інших підрозділах ЗСУ. Це дасть змогу не тільки поліпшити підготовку, а й адаптувати військових до різних бойових умов.

Завдання для інструкторського складу

У результаті наради було визначено завдання за напрямами, зокрема, посилення комплектування інструкторських посад у навчальних центрах. "Усі, хто навчає наших воїнів, повинні мати актуальний бойовий досвід", — наголосив Сирський. "Це важливо для забезпечення високої якості навчання та підготовки новобранців".

Нагадаємо, на сьогодні діють такі норми: мінімальна базова загальновійськова підготовка військових без бойового досвіду в навчальних центрах триває місяць. Якщо військовослужбовця призначають на складніші спеціальності, додаткова підготовка може зайняти ще 30-45 днів. Сумарно новобранець може перебувати в навчальних центрах понад два місяці. Адвокат Дмитро Матвійчук розповів Фокусу, що робити солдату, якщо його відправляють у бій раніше, ніж треба.