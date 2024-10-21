С декабря произойдут серьезные изменения в мобилизации: Сырский огласил подробности

Главнокомандующий ВСУ анонсировал новую модель базовой общей военной подготовки, увеличение ее продолжительности до 1,5 месяца и привлечение опытных инструкторов для улучшения качества обучения.

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Генерал Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, во время рабочего совещания анонсировал важные изменения в системе подготовки новобранцев. В декабре 2024 года планируется принять решение о новой модели базовой общей военной подготовки (БОВП), которая станет ответом на актуальные потребности и вызовы в условиях современной войны. Об этом информируют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Приоритеты подготовки военнослужащих

На совещании, в котором приняло участие командование ВСУ, а также представители учебных центров и боевых бригад, рассматривали вопросы улучшения подготовки военнослужащих. Сырский подчеркнул, что качественная подготовка является важнейшим условием для сохранения жизни военных.

"Жизнь наших воинов — бесценна, и важнейшая предпосылка ее сохранения — качественная подготовка на всех этапах", — отметил он.

Пилотный проект по усовершенствованию БОВП

Одной из ключевых инициатив является пилотный проект, предусматривающий увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с одного до полутора месяцев. Этот проект был разработан с учетом современных вызовов, с которыми сталкиваются украинские военные на фронте. Сырский отметил, что в рамках проекта была обновлена программа БОВП, и, если ситуация на фронте позволит, не исключается дальнейшее удлинение срока подготовки.

Роль десантно-штурмовых войск в учении

Генерал также отметил, что Десантно-штурмовые войска (ДШВ) стали флагманом в подготовке личного состава. Новые подходы, применяемые в ДШВ, должны быть внедрены и в других подразделениях ВСУ. Это позволит не только улучшить подготовку, но и адаптировать военных к различным боевым условиям.

Задачи для инструкторского состава

В результате совещания были определены задачи по направлениям, в частности, усиление комплектования инструкторских должностей в учебных центрах. "Все, кто обучает наших воинов, должны иметь актуальный боевой опыт", — подчеркнул Сырский. "Это важно для обеспечения высокого качества обучения и подготовки новобранцев".

Напомним, на сегодняшний день действуют следующие нормы: минимальная базовая общевойсковая подготовка военных без боевого опыта в учебных центрах длится месяц. Если военнослужащего назначают на более сложные специальности, дополнительная подготовка может занять еще 30-45 дней. Суммарно новобранец может находиться в учебных центрах больше двух месяцев. Адвоката Дмитрий Матвийчук рассказал Фокусу, что делать солдату, если его отправляют в бой раньше положенного времени.