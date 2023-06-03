На войну без подготовки: советы адвоката для мобилизованных украинцев без военного опыта

Каждый мобилизованный украинец, не имеющий военного опыта, должен пройти боевую подготовку. Но бывают случаи, когда этап "учебки" пропускают и новобранца сразу отправляют на фронт. Фокус спросил у адвоката, что в таком случае делать мобилизованному.

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В начале года произошла резонансная история: 33-летний житель Тернополя Богдан Покитко погиб на Донбассе через месяц после того, как получил повестку из военкомата. Как человек без боевого опыта оказался на линии фронта, тернопольские военкомы ответить не смогли. Тогда же, в конце февраля, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий направлять в зону боевых действий и допускать к выполнению боевых задач людей без боевого опыта лишь после 3 месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности. Но на данный момент законопроект все еще не принят.

На сегодняшний день действуют прежние нормы: минимальная базовая общевойсковая подготовка военных без боевого опыта в учебных центрах длится месяц. Если военнослужащего назначают на более сложные специальности, дополнительная подготовка может занять еще 30-45 дней. Суммарно новобранец может находиться в учебных центрах больше двух месяцев.

Фокус спросил у адвоката Дмитрия Матвийчука, что делать солдату, если его отправляют в бой раньше положенного времени.

"Мобилизованные граждане, не проходившие военную службу, должны пройти обучение перед отправкой на фронт, согласно статье 29 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, вы должны сообщить об этом на телефоны горячей линии Министерства обороны", — говорит глава адвокатского бюро "Дмитрия Матвийчука".

Номера горячей линии Минобороны: 0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44-99.

Для того чтобы оперативно разобраться и принять меры, мобилизованный должен сообщить свои имя и фамилию, номер воинской части, в которую его направили, а также какой именно территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отправил.

"В том случае, если это не помогло, нужно писать рапорт на командира своей воинской части или командира центра комплектования, чтобы отправили на прохождение подготовки. Если не отправят — обращаться в военную службу правопорядка, в военную прокуратуру, Генштаб и Министерство обороны, руководствуясь статьей 425 Уголовного кодекса Украины "Небрежное отношение к военной службе", — рассказывает адвокат.

Также, по словам Матвийчука, если мобилизованного отправляют на фронт по конкретной специальности, но без соответствующей подготовки, то он имеет право отказаться от выполнения преступного приказа.

"К примеру, военный не проходил специальную подготовку по работе со взрывчаткой, а ему поступил приказ заминировать участок. Такой приказ считается преступным, поэтому можно отказаться от его выполнения. Дальше уже суд будет решать, есть ли наличие состава преступления. Если сделать все правильно, можно избежать уголовной ответственности. Для этого необходимо официально сообщить о невозможности выполнения приказа, найти свидетелей и подать рапорт", — говорит адвокат.

Напомним, ранее Фокус писал, что делать, если в военкомат вызвали по телефону. По словам эксперта, повестки должны вручаться исключительно лично, поскольку военнообязанный должен подтвердить факт получения, подписавшись на ней. Если повестку присылают через SMS-сообщение или о ее вручении сообщают по телефону, то невозможно составить акт об отказе от получения повестки.

Также, 30 мая, Верховная Рада приняла закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. По мнению адвоката, следующим шагом в рамках мобилизации может быть отмена определенных видов отсрочки от службы. Например, людей с инвалидностью 3 категории или сомнительных аспирантов, которые до полномасштабной войны не учились, а потом быстро подали документы на обучение.