Людям с инвалидностью и аспирантам приготовиться: кого могут мобилизовать следующими

Верховная Рада приняла закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. По мнению адвоката Николая Максимова, в будущем могут предприниматься и другие меры для расширения списка на мобилизацию.

Related video

Во вторник, 30 мая, на заседании Верховной Рады 304 народных депутата проголосовали за законопроект, предлагающий мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, не проходивших срочную службу.

Законопроект №9281 инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными силами Украины. Они объяснили, что во время действия военного положения в Украине нет потребности в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет. Также в Минобороны считают, что необходимость ежегодной явки мужчин в возрасте до 27 лет в ТЦК приводит к дополнительным финансовым расходам, очередям и увеличению нагрузки на медицинских работников, при этом призыв на срочную военную службу сейчас не осуществляется.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается: "После снижения предельного призывного возраста до 25 лет у призывных комиссий будет достаточно времени (1-3 года) на реализацию выполнения гражданами Украины воинского долга и призыва их на срочную военную службу".

Фокус спросил у Николая Максимова, адвоката юридической компании RIYAKO & PARTNERS, что на практике означает новый закон.

Закон о снижении призывного возраста в Украине: какие будут изменения?

"Чтобы изменить существующую систему, то есть перевести всех мужчин в возрасте от 25 до 27 лет на воинский учет, потребуется время. По оценкам некоторых экспертов, в этом возрастном диапазоне насчитывается около 100-150 тыс. человек. Вот на протяжении года будут менять эту систему учета и собирать информацию о мужчинах призывного возраста уже по новому закону", — говорит адвокат.

По его словам, до конца года всех, кто попадает под мобилизацию с 25 лет, должны оформить в военкомате. Однако это не означает, что их тут же отправят на передовую, хотя такое тоже уже случалось, отмечает адвокат.

"Иногда озвучивается мнение, что в Украине очень напряженная ситуация с количеством людей, которых можно призвать. Однако такие заявления о том, что в стране "заканчиваются" люди, способные воевать, являются, по большей части, популистскими", — считает Максимов.

В связи с принятием нового закона тем, кто ранее не состоял на воинском учете, после исполнения 25 лет необходимо самостоятельно явиться в территориальный центр комплектации с документами. Однако, как показывает практика, молодые люди предпочитают дождаться повестки и не торопятся самостоятельно вставать на учет.

"За неявку в ТЦК после исполнения призывного возраста — штраф до 2000 грн. Но есть лайфхак, который мне рассказали в военкомате: если человек своевременно не встал на учет, явился уже по повестке и его сразу мобилизуют — штраф он не платит. А вот если приходит, например, аспирант и начинает оправдываться учебой – заплатит штраф обязательно", — говорит адвокат.

Расширение списка на мобилизацию: следующие шаги

Новый закон лишь снижает призывной возраст, все остальные условия мобилизации остаются прежними. Так, определенная категория граждан — студенты и аспиранты — получают отсрочку от службы, но, по мнению Николая Максимова, этот аспект в будущем также может измениться.

"Следующим шагом в рамках мобилизации может быть отмена определенных видов отсрочки от службы. Например, людей с инвалидностью 3 категории или сомнительных аспирантов, которые до полномасштабной войны не учились, а потом быстро подали документы на обучение", — считает эксперт.

По словам адвоката, такие изменения могут принять уже в конце года, а после этого, если будет необходимость в дополнительной комплектации ВСУ, снова снизить призывной возраст.

Напомним, что врученная родственникам призывника повестка считается незаконной. Мобилизационный документ вручается лично, а военнообязанный должен поставить подпись о ее получении.

Военкомы не могут отбирать у мужчин документы, угрожать и держать на территории ТЦК. Если произошло подобное нарушение, нужно обращаться в полицию и советоваться с адвокатом.