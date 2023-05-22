Мобилизация в Украине: имеют ли право мужчин без повестки удерживать в военкомате

В Украине есть случаи, когда сотрудники ТЦК задерживают мужчин, а затем держат в военкомате без права покинуть территорию, запугивают и склоняют к подписанию согласия на прохождение военной службы. Юристы объяснили алгоритм действий в таких случаях.

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Согласно законодательству Украины, у представителей ТЦКСП нет законных оснований, чтобы отбирать у мужчин документы, угрожать, заставлять что-то подписывать, а также содержать на территории ТЦКСП. Об этом Фокусу рассказали опрошенные юристы.

Если военнообязанного задержали и "поселили" на территории ТЦК, юристы советуют обращаться в полицию, обязательно советоваться с адвокатом, а также не подписывать документы, к подписанию которых мужчин склоняют представители ТЦКСП.

"Если лицо незаконно задержано, доставлено и удержано на территории воинской части, то действия ответственных лиц можно квалифицировать по статьям 141 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) или 141-1 (Насильственное исчезновение), которое в свою очередь характеризуется как арест, задержание, похищение или лишение свободы человека с последующим отказом признать факт такого ареста, задержание, похищение или лишение свободы человека в любой другой форме или сокрытием данных о судьбе такого человека или месте нахождения", — пояснил юрист ООО "ЮКК "Де-юре" Дмитрий Винницкий.

Александр Камша, адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", рассказал, что в соответствии с Конституцией органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. "Учитывая то обстоятельство, что законодательством Украины лицам, имеющим право вручать повестки, предоставлено только право на вручение повесток, а не на какие-либо другие действия, необходимо иметь в виду, что совершение других действий, например, задержание и/или обыск лица, применение к лицу насилия, ограничение свободы передвижения, принудительное перемещение в ТЦКСП не предусмотрено законодательством, а потому такие действия могут быть признаны незаконными в судебном порядке", — говорит Александр Камша.

Представителям ТЦК предоставлено только право на вручение повесток, а не на какие-либо другие действия, среди которых — задержание или обыск лица, применение к лицу насилия, ограничение свободы передвижения.

По его словам, на практике в Украине известны случаи, когда лицо незаконно задерживают и пытаются доставить его силой в ТЦКСП или другое неизвестное место. В таких случаях следует рассмотреть возможность вызвать адвоката и Национальную полицию Украины и написать сообщение о совершении уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 371 Уголовного кодекса Украины "Заведомо незаконное задержание, повод, домашний арест или содержание под стражей".

Управляющий партнер Адвокатского объединения "Эврика" Андрей Шабельников пояснил, что полиция должна приложить усилия, чтобы освободить от незаконного заключения заложников ТЦКСП. "Именно полиция должна обеспечить увольнение незаконно удерживаемого лица из ТЦК, возвращение документов. Задействовать суд на данном этапе невозможно, поскольку оперативный судебный контроль и обеспечение прав человека предусмотрены только в случае задержания в рамках уголовного производства. Если лицу были нанесены телесные повреждения, побои — следует обращаться в полицию по факту совершения уголовного правонарушения. Кроме того, обратиться в суд можно в дальнейшем, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный вред", — сообщил Андрей Шабельников.

Ранее Фокус рассказал, как киевлянина незаконно задержали представители ТЦКСП в Черновицкой области, где он находился в военкомате три дня.

Как сообщалось, украинцы, которые учатся в колледжах, вузах на дневной форме обучения (на стационаре), имеют право на отсрочку от мобилизации.