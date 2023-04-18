Студент, вам повестка. Могут ли в Украине мобилизовать учащихся университетов и колледжей

В Украине законодательно закреплено право на отсрочку от мобилизации для учащихся колледжей и вузов дневной формы обучения. В каком случае студентов все же могут мобилизовать, какие документы нужны учащимся учебных заведений для подтверждения права на отсрочку и могут ли в Украине изменить закон "Об образовании".

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Украинцы, которые учатся в колледжах, вузах на дневной форме обучения (на стационаре), имеют право на отсрочку от мобилизации. Об этом говорится в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, там указывается на то, что соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формах получения образования, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период. Однако это не значит, что студенты не могут получать повестки. Как действовать студентам, когда зовут в территориальный центр комплектования, и могут ли в Украине изменить законы таким образом, чтобы военнообязанные мужчины в этом году не имели возможности поступить в учебные заведения и, таким образом, получить отсрочку.

Отсрочка и мобилизация. Когда студентов могут призвать на службу

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" однозначно говорит о том, что студенты дневной формы имеют право на отсрочку. Юристы объясняют: такое право у студентов есть только на время обучения.

"Студенты очной формы, дуальной, научные сотрудники имеют право на отсрочку в течение времени, когда они находятся в соответствующем статусе. Как правило, это до момента получения диплома, или раньше в связи с отчислением, исключением и т.д., и пока нет приказа об этом, то действует право на отсрочку. А когда решение (об отчислении) вступит в силу, лицо перестает быть студентом и теряет право на отсрочку", — объяснил юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский.

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, отмечает: когда у военнообязанного есть подтверждающий документ, что он студент, аспирант или докторант дневной или дуальной формы обучения, он получает отсрочку от мобилизации на время обучения (до получения диплома).

Отсрочка действует только до момента приказа об отчислении или исключении Фото: УНИАН

"Но важный момент: отсрочка не действует в так называемое "промежуточное" время, когда лицо является абитуриентом — после окончания колледжа и до поступления в университет, после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру, по окончании вуза до поступления в аспирантуру и перед поступлением на докторантуру", — отметил Игорь Ясько.

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То есть, например, если человек завершил обучение и получил диплом в начале июля, затем он подал документы в вуз, куда его должны зачислить в начале сентября, то права на отсрочку такое лицо не будет иметь, фактически, с начала июля до начала сентября (пока не появится соответствующий приказ о зачислении в вуз).

Повестки для студентов. Как проходят проверку в военкоматах учащиеся колледжей и вузов

Закон не запрещает вручать повестки студентам колледжей и университетов, поэтому передача им повесток сотрудниками ТЦК и СП возможна и происходит в Украине регулярно.

Иногда сотрудники военкоматов могут посмотреть студенческий билет в момент передачи повестки и решить, впрочем, не вручать ее. Но если повестка была вручена, то студенту необходимо посетить военкомат. "В ТЦК и СП необходимо подать справку о зачислении в студенты дневной формы обучения вуза вместе с заявлением в произвольной форме о предоставлении отсрочки. ТЦК предоставит отсрочку и вернет военно-учетный документ с отметкой", — говорит Игорь Ясько.

Если студент получил повестку, он должен прийти в военкомат и показать свой студенческий и приказ о зачислении в заведение

Сергей Савинский говорит, что если студенту дают повестку о проверке данных, то такое лицо обязано прийти в ТЦК. "Что касается военно-врачебной комиссии, как только лицо покажет, что у него право на отсрочку, из практики в 49 случаях из 50-ти студентов на такую комиссию не отправляют", — отметил юрист.

Обычно студентов не направляют на военно-лечебную комиссию, а ограничиваются уточнением данных Фото: УНИАН

Если студент получил повестку, юристы рекомендуют посетить территориальный центр комплектования с необходимыми документами.

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Какие документы необходимы студентам для посещения ТЦКСП:

паспорт;

военный билет;

студенческий билет;

справка о зачислении в студенты дневной формы обучения.

Если студенту (аспиранту) мужского пола и призывного возраста будет вручена повестка в ТЦКСП, то игнорировать ее я не советую. В данном случае нужно явиться к месту, указанному в повестке, при себе иметь актуальные документы, подтверждающие статус студента (аспиранта) дневной формы обучения соответствующего вуза и ссылаться на п. 1 ч. 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В случае, если предоставленные документы не будут достаточным доводом для работников ТЦКСП для предоставления отсрочки, нужно будет обжаловать приказ о мобилизации в судебном порядке, такая судебная практика уже распространена в Украине", — пояснил Фокусу Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры".

Закон не запрещает вручать повестки студентам колледжей и университетов Фото: Flickr

Существует вероятность, что студенту вручат повестку не по месту жительства и учебы, а когда он будет в поездке (на практику или на отдых). То есть, во время временной краткосрочной поездки. Такая возможность у военкоматов появилась недавно — речь идет о постановлении правительства №318 от 7 апреля 2023 года.

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"В этой ситуации лучший вариант — объяснить на месте сотрудникам ТЦКСП про обучение и предоставить билет, при краткосрочной поездке становиться на учет в месте пребывания нет необходимости. Нужно быть взвешенными, иметь документы при себе. Если настаивают, чтобы прибыл в военкомат, надо прийти туда и показать свои документы. Но обычно все заканчивается на этапе общения — человек объясняет, что прибыл временно, например, на лечение, показывает документы, и вопросов не возникает", — говорит Сергей Савинский.

Право на образование. Могут ли в Украине запретить военнообязанным мужчинам учиться

Учитывая, что в прошлом году многие военнообязанные мужчины поступали в колледжи и вузы Украины, чтобы получить право на отсрочку, в стране продолжаются дискуссии, нужно ли ради выполнения мобилизационного плана запретить мужчинам поступать в учебные заведения. Однако юристы говорят, что реализовать такой запрет достаточно непросто даже с учетом военного положения.

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"Это дискуссионный вопрос, потому что это будет ограничение права на образование, а право на образование гарантировано Конституцией. И все нормы, регулирующие законодательство в сфере образования, должны соответствовать основному закону. Чтобы ввести такие изменения, необходимо внести изменения в Конституцию, а их вносить до завершения действия военного положения запрещено, то есть, даже если будут изменения в законе "Об образовании или в законе "О мобилизации", есть все основания, чтобы Конституционный суд признал эти нормы неконституционными. Плюс вал критики общества, представителей европейского сообщества", – считает Сергей Савинский.

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Что касается права на образование, то в Украине военное положение позволяет ограничивать такое право.

Игорь Чудовский говорит, что в условиях военного или чрезвычайного положения не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Конституции.

"Как мы видим, в этом перечне отсутствует статья 53, которая гарантирует право на образование. То есть теоретически, принятие Закона Украины, которым было бы запрещено поступать в колледжи и вузы мужчинам определенного возраста, возможно. И в случае принятия такого Закона Украины может встать вопрос соответствия такого Закона Конституции Украины, тогда данный вопрос будет решать Конституционный Суд", — отметил юрист.

Юристы говорят и о еще одном аспекте вопроса студентов и мобилизации. По словам Игоря Ясько, согласно Порядку привлечения трудоспособных лиц в условиях военного положения к общественно полезным работам в условиях военного положения, может быть установлена трудовая повинность для отдельных категорий трудоспособных лиц. "К общественно полезным работам могут быть привлечены трудоспособные лица в возрасте от 16 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья к работе в условиях военного положения, в частности, студенты высших, учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений", — пояснил Игорь Ясько. То есть, учитывая этот Порядок, студентов учебных заведений вполне могут привлекать к определенным работам, связанным с потребностями государства в период военного положения, однако о мобилизации студентов в ВСУ пока речь не идет.