Повестка – в каждом уголке страны: что изменилось и как теперь в Украине будут их вручать

Вручать повестки теперь можно независимо от места регистрации военнообязанного, фактически там, где остановили. Юристы объяснили, что меняется и какими будут последствия для граждан.

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Кабинет министров Украины разрешил территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые традиционно называют военкоматами, вручать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на воинском учете. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №318 от 7 апреля 2023 года.

По мнению Станислава Полевого, адвоката ЮФ GRACERS, нововведение преследует следующие цели:

привлечение как можно большего количества граждан для прохождения военной службы и увеличения объема резервистов;

проведение регулярных ротаций находящихся на фронте военных;

уточнение и проверки данных при учете военнообязанных;

выявление лиц, не состоящих на воинском учете, но подлежащих взятию на учет (которые, например, не стали на учет при регистрации в другой местности).

"Ранее мобилизация лица, стоящего на учете в другом ТЦК и СП была незаконной. То есть нельзя было вручать повестки по месту постоянного проживания (а не регистрации) мужчины или вообще в другой области. Соответственно, местные военкоматы не имели права направлять военнообязанного в военкомат в другой области, а должны были сообщать в другие ТЦК и отправлять лиц посетить центр в своем городе", — напоминает старый порядок Станислав Полевой.

Сейчас правительство упомянутым выше постановлением узаконило раздачу повесток военнообязанным независимо от места их пребывания на воинском учете.

По мнению Игоря Чудовского, управляющего партнера Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", принятие Кабмином соответствующего постановления обусловлено необходимостью узаконить ту деятельность ТЦ и СП, которая и так уже происходит некоторое время.

"Я имею в виду раздачу повесток гражданам независимо от их зарегистрированного места жительства, — уточняет собеседник Фокуса. — Поскольку уже достаточно давно человек, постоянно проживающий в Киеве, за одну поездку на западную Украину мог получить на блокпостах несколько повесток в различные местные военкоматы. Но раньше такие полномочия не были четко прописаны".

Ранее повестки уже выдавали на улицах и блокпостах, но теперь такую практику узаконили Фото: УНИАН

Однако ранее знающие военнообязанные пытались отказаться от получения повестки, настаивая на том, что ее вручение происходит с нарушениями, то есть, не по месту регистрации, и их должны направлять исключительно в ТЦК и СП по месту нахождения на воинском учете. Теперь мужчины уже не имеют оснований для таких аргументов.

"Мобилизация, происходящая в Украине, перейдет еще на более дикий уровень, когда лиц могут где-либо и кто-либо хватать и тянуть в ТЦК и СП на формальный медицинский осмотр. А благодаря введенным изменениям работники ТЦК и СП уйдут от ответственности за нарушение порядка и вручение повесток всем без разбора", — считает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры".

Станислав Полевой не исключает, что расширение полномочий ТЦК и СП может привести к увеличению случаев злоупотребления такими правами и возможностями, с другой стороны, население теперь в меньшей степени сможет уклоняться от вручения повесток.

Уклоняться от вручения повесток теперь должно стать сложнее Фото: Facebook

"Такая мобилизация может привести к тому, что у одного военнообязанного появится несколько личных дел, что в дальнейшем может привести к лишению его социальных гарантий и выплат, — предупреждает о возможных рисках Ростислав Кравец. — Потому что в одном ТЦК и СП он может считаться уклонистом, в другом вообще не мобилизованным, а в третьем мобилизованным, однако подтверждающие это документы могут быть направлены и потеряны другим ТЦК и СП".

Такой риск выглядит вполне возможным, ведь цифровизация в Украине еще не в полной мере дошла до сферы воинского учета.

Ранее Фокус анализировал новую процедуру бронирования от мобилизации военнообязанных работников на предприятиях.

Как сообщалось, в Верховной Раде предлагают посылать повестки украинцам через мессенджеры, такие как Viber или Telegram.