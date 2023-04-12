Повістка — в кожному куточку країни: що змінилося і як тепер в Україні їх вручатимуть

Вручати повістки тепер дозволено незалежно від місця реєстрації військовозобов’язаного, фактично — там, де зупинили. Юристи пояснили, що змінюється і якими будуть наслідки для громадян.

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Кабінет міністрів України дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які традиційно називають військкоматами, вручати повістки військовозобов’язаним незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №318 від 7 квітня 2023 року.

На думку Станіслава Польового, адвоката ЮФ GRACERS, нововведення переслідує наступні цілі:

залучення якомога більшої кількості громадян для проходження військової служби та збільшення обсягу резервістів;

проведення регулярних ротацій військових, що знаходяться на фронті;

уточнення та перевірки даних при обліку військовозобов’язаних;

виявлення осіб, що не перебувають на військовому обліку, але можуть підлягати взяттю на облік (які, наприклад, не стали на облік при реєстрації в іншій місцевості).

"Раніше мобілізація особи, що стоїть на обліку в іншому ТЦК та СП була незаконною. Тобто не можна було вручати повістки за місцем постійного проживання (а не реєстрації) чоловіка або взагалі в іншій області. Відповідно, місцеві військкомати не мали права спрямовувати військовозобов'язаного до військкомату в іншій області, а повинні були повідомляти інші ТЦК та відправляти осіб відвідати центр у своєму місті", — нагадує старий порядок Станислав Польовий.

Зараз уряд згаданою вище постановою узаконив роздачу повісток військовозобов'язаним незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

На думку Ігоря Чудовського, керуючого партнера Адвокатського об’єднання "Чудовський та партнери" прийняття Кабміном відповідної постанови обумовлене необхідністю узаконити ту діяльність ТЦ та КСП, яка і так вже певний час відбувається.

"Я маю на увазі роздачу повісток громадянам незалежно від їх зареєстрованого місця проживання, — уточнює співрозмовник Фокусу. — Оскільки вже досить давно людина, яка постійно проживає у Києві, за одну поїздку на західну Україну могла отримати на блокпостах декілька повісток до різних місцевих військкоматів. Але раніше такі повноваження не були чітко прописані. Тож особливо нічого в алгоритмі вручення повісток не зміниться".

Раніше повістки вже видавали на вулицях і блокпостах, але тепер таку практику узаконили Фото: УНІАН

Проте, раніше обізнані військовозобов’язані намагалися відмовитися від отримання повістки, наполягаючи на тому, що її вручення відбувається з порушеннями, тобто, не за місцем реєстрації, та їх мають направляти виключно в ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку. Відтепер чоловіки вже не мають підстав для таких аргументів.

"Мобілізація, що відбувається в Україні, перейде ще на більш дикий рівень, коли осіб можуть будь-де та будь-хто хапати і тягнути до ТЦК та СП на формальний медичний огляд. А завдяки запровадженим змінам працівники ТЦК та СП уникнуть відповідальності за порушення порядку та вручення повісток всім без розбору", — вважає Ростислав Кравець, адвокат, старший партнер адвокатської компанії "Кравець і Партнери".

Станіслав Польовий не виключає, що розширення повноважень ТЦК та СП надалі може призвести до збільшення випадків зловживання такими правами і можливостями, з іншого боку, населення тепер меншою мірою зможе ухилятися від вручення повісток.

Ухилятися від вручення повісток тепер має стати складніше Фото: Facebook

"Така мобілізація може призвести до того, що у одного військовозобов`язаного з`явиться по декілька особових справ, що надалі може призвести до позбавлення його соціальних гарантій та виплат, — попереджає про можливі ризики Ростислав Кравець. — Бо в одному ТЦК та СП він може вважатись за ухилянта, в іншому взагалі не мобілізованим, а в третьому таким, що був мобілізований, однак документи, що це підтверджують, можуть бути направлені й втрачені іншим ТЦК та СП".

Такий ризик виглядає цілковито можливим, адже цифровізація в Україні ще не повною мірою дійшла до військового обліку.

Раніше Фокус аналізував нову процедуру бронювання від мобілізації військовозобов’язаних робітників на підприємствах.

Як повідомлялось, у Верховній Раді пропонують надсилати повістки українцям через месенджери, такі як Viber або Telegram.