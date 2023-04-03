Вручення повісток у месенджерах: глава Мінцифри назвав умови для розсилки

За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, зараз технічно неможливо розсилати повістки через Viber чи Telegram, оскільки в Україні немає електронного реєстру військовозобов'язаних.

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У Верховній Раді пропонують надсилати повістки українцям через месенджери, такі як Viber або Telegram. Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, коли в країні з'явиться така можливість, в інтерв'ю виданню Liga.net.

29 березня член комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки Федір Веніславський заявив, що в Україні розробляють законопроєкт, завдяки якому територіальні центри комплектування зможуть розсилати призовникам повістки через месенджери. За словами Михайла Федорова, такий проєкт технічно неможливо втілити як мінімум у 2023 році.

"Я думаю, або він некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту. Не думаю, що це серйозне політичне бачення.", — прокоментував віцепрем'єр слова Федора Веніславського.

Глава Мінцифри пояснив, що для використання месенджерів спочатку необхідно зробити якісний реєстр військовозобов'язаних, де серед іншого будуть вказані верифіковані телефонні номери громадян. Наразі в Україні не діє верифікація номерів телефонів та прив'язка до конкретних осіб, крім того, розсилання електронних повісток суперечить Конституції та постановам уряду.

В ефірі національного телемарафону Федір Веніславський заявив, що розсилка повісток через месенджери необхідна через проблеми з мобілізацією в Україні. Під час повномасштабної війни понад 500 тисяч громадян вимушено переїхали, а багато чоловіків призовного віку не стали на військовий облік за новими місцями проживання. Видача повісток на вулицях часто провокує конфлікти, тому нардеп пропонує узаконити розсилку через месенджери за аналогією із судовими повідомленнями.

Пізніше Федір Веніславський визнав, що поки що немає законопроєкт про розсилання повісток у месенджерах. Наразі влада працює над удосконаленням системи мобілізації внутрішньо переміщених осіб.

14 березня Михайло Федоров заявив, що повістки не розсилатимуть через "Дію". За його словами, такий хід може зашкодити репутації сервісу.