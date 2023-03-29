"Є проблеми з мобілізацією": в Раді анонсували вручення повісток у месенджерах (відео)

За словами нардепа Федора Веніславського, вручення повісток на вулицях провокує конфліктні ситуації, тому у ВР розробляють спосіб сповіщення про необхідність прийти у військкомат за прикладом того, як це відбувається в судах.

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В Україні розробляють законодавчі підстави для того, щоб територіальні центри комплектування та соцпідтримки (ТЦК) могли надсилати повістки в месенджерах. Про це в середу, 29 березня, розповів нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону.

За словами парламентаря, в Україні є проблеми з мобілізацією через те, що в результаті війни з'явилося понад мільйон внутрішньо переміщених осіб, серед яких є безліч чоловіків призовного віку. Багато хто з них не став на військовий облік за місцем проживання.

"Що стосується удосконалення мобілізаційних процедур, то ми маємо бути відвертими й говорити, що справді є певні проблеми з мобілізацією", — заявив Веніславський.

Водночас вручення повісток на вулицях міст, за словами нардепа, може провокувати різні конфліктні ситуації, тому у ВР розмірковують про те, як узаконити розсилання повісток через месенджери за аналогією до того, як це відбувається з повідомленнями про судові засідання.

"Ми розглядаємо на сьогодні на рівні комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, у парламенті в цілому удосконалення законодавчих підстав для того, щоб ТЦК більш системно і менш конфліктно міг вручати ці повістки. Наприклад, у кримінально-процесуальному кодексі й адміністративно-процесуальних є вже можливість повідомлення про час судового засідання за допомогою різних месенджерів у телефоні. Чому так само не екстраполювати цю ситуацію на військовозобов'язаних?" — розповів нардеп.

За словами Веніславського, на початок повномасштабного вторгнення Росії існувала база всіх телефонних номерів чоловіків призовного віку.

"Ми зараз можемо, як мінімум, повідомити, що такому громадянину слід прибути в ТЦК. Ми розглядаємо таку можливість", — додав Веніславський.

Нагадаємо, 27 березня Фокус розбирався, коли саме представник територіального центру комплектування має законні підстави вимагати в перехожих надання документів.

Раніше, 22 березня, адвокатка Ірина Леонова розповіла, що вручення повісток у військкомати не за місцем проживання військовозобов'язаного чоловіка є незаконним, оскільки військовий облік ведеться за місцем реєстрації.