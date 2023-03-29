"Есть проблемы с мобилизацией": в Раде анонсировали вручение повесток в мессенджерах (видео)

По словам нардепа Федора Вениславского, вручение повесток на улицах провоцирует конфликтные ситуации, поэтому в ВР разрабатывают способ уведомления о необходимости прийти в военкомат по примеру того, как это происходит в судах.

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В Украине разрабатывают законодательные основания для того, чтобы территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК) могли присылать повестки в мессенджерах. Об этом в среду, 29 марта, рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Федор Вениславский в эфире национального телемарафона.

По словам парламентария, в Украине есть проблемы с мобилизацией из-за того, что в результате войны появилось более миллиона внутренне перемещенных лиц, среди которых есть множество мужчин призывного возраста. Многие из них не стали на воинский учет по месту жительства.

"Что касается усовершенствования мобилизационных процедур, то мы должны быть откровенны и говорить, что действительно есть определенные проблемы с мобилизацией", — заявил Вениславский.

При этом вручение повесток на улицах городов, по словам нардепа, может провоцировать различные конфликтные ситуации, поэтому в ВР думают о том, как узаконить рассылку повесток через мессенджеры по аналогии с тем, как это происходит с уведомлениями о судебных заседаниях.

"Мы рассматриваем на сегодня на уровне комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопаности, обороны и разведки, в парламенте в целом, усовершенствование законодательных оснований для того, чтобы ТЦК более системно и менее конфликтно мог вручать эти повестки. Например, в уголовно-процессуальном кодексе и административно-процессуальных есть уже возможность уведомление о времени судебного заседания посредством различных мессенджеров в телефоне. Почему так же само не экстраполировать эту ситуацию на военнообязанных", — рассказал нардеп.

По словам Вениславского, до начала полномасштабного вторжения России существовала база всех телефонных номеров мужчин призывного возраста.

"Мы сейчас можем, как минимум, сообщить, что такому-то гражданину следует прибыть в ТЦК. Мы рассматриваем такую возможность", — добавил Вениславский.

Напомним, 27 марта Фокус разбирался, когда именно представитель территориального центра комплектования имеет законные основания запрашивать у прохожих предоставления документов.

Ранее, 22 марта, адвокат Ирина Леонова рассказала, что вручение повесток в военкоматы не по месту жительства военнообязанного мужчины незаконно, так как военный учет ведется по месту регистрации.