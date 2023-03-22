Могут ли вручать в Украине повестки не по месту прописки: адвокат назвал важный нюанс

По словам юриста Ирины Леоновой, мужчины должны объяснять военкомам цель пребывания в другом городе. А если повестку все равно дают, можно настаивать на составлении акта об отказе от ее получения.

Related video

Вручение повесток в военкоматы не по месту жительства военнообязанного мужчины незаконно, военный учет ведется по месту регистрации. На данный нюанс указала адвокат Ирина Леонова в комментарии на портале B2Bconsult.

"Вручать повестку от территориального центра комплектования (ТЦК), к которому вы не приписаны, не должны", — подчеркнула специалист.

Леонова советует мужчинам объяснять военкомам об учете в другом населенном пункте. А если повестку все равно дают, стоит настаивать на составлении акта об отказе от ее получения.

Военкомы не имеют права отправлять мужчин в ТЦК в другой области Фото: gorod.dp.ua

Военкомы, по ее словам, не имеют права отправлять мужчин в ТЦК в другой области для каких-либо действий. Однако мужчин могут направить туда, чтобы уточнения военно-учетных данных по месту пребывания на учете.

Адвокат перечислила 4 случая, когда мужчины имеют право отказаться от получения повестки:

в документе неправильно прописаны инициалы человека — повестка может полагаться другому лицу;

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

на документе нет печати ТЦК или подписи военкома;

старый бланк повестки.

Военнообязанный должен озвучить причины отказа от повестки, а военкомы — составить акт об отказе, резюмировала юрист.

Напомним, что Координационный центр бесплатной правовой помощи сообщал об отсутствии права у сотрудников ТЦК останавливать людей на улицах, проверять их документы и выяснять личные данные.

В Украине за игнорирование получения повесток предусмотрена административная ответственность — штраф от 3400 до 5100 гривен.

Военком Харьковского объединенного комплектования Владимир Арап 9 марта признавал, что все идет к тому, что украинцам будут отправлять повестки в приложении "Дія".