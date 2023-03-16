Могут ли сотрудники военкоматов останавливать людей на улице: ответ юристов (инфографика)
В Координационном центре бесплатной правовой помощи рассказали, в каких случаях работники ТЦК могут вручать повестки в общественных местах.
Юристы из бесплатной правовой помощи рассказали, какие права есть у сотрудников территориальных центров поддержки и комплектования (бывшие военкоматы), могут ли они останавливать людей на улице и в каких местах можно вручать повестки.
Кто может вручать повестки:
- сотрудники военкоматов;
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений и организаций.
Где могут вручать повестки:
- на улице;
- на блокпостах;
- по месту жительства;
- по месту работы.
При этом юристы Бесплатной правовой помощи отмечают, что законодательство Украины четко не определяет места, в которых могут вручать повестки.
Могут ли сотрудники военкоматов останавливать людей на улице и вручать повестки
Сотрудники ТЦК (военкоматов) не имеют права останавливать граждан на улице для проверки документов и уточнения их личных данных, чтобы выдать повестку, утверждают в Координационном центре бесплатной правовой помощи. Проверить документ, удостоверяющий личность, могут только сотрудники полиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, таможни, миграционной службы, а также служащие Вооруженных сил Украины, которые определены указом коменданта.
Соответственно проверить документы у прохожего на улице сотрудники военкоматов могут только в присутствии правоохранителей, рассказывают юристы.
Напомним, ранее юристы Бесплатной правовой помощи рассказали о том, какая ответственность предусмотрена за неявку в военкомат по повестке для уточнения данных.