Чи можуть співробітники військкоматів зупиняти людей на вулиці: відповідь юристів (інфографіка)

У Координаційному центрі безкоштовної правової допомоги розповіли, у яких випадках працівники ТЦК можуть вручати повістки у громадських місцях.

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Юристи з безкоштовної правової допомоги розповіли, які права мають співробітники територіальних центрів підтримки та комплектування (колишні військкомати), чи можуть вони зупиняти людей на вулиці і в яких місцях можна вручати повістки.

Хто може вручати повістки:

співробітники військкоматів;

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ та організацій.

Де можуть вручати повістки:

на вулиці;

на блокпостах;

за місцем проживання;

за місцем роботи.

При цьому юристи Безкоштовної правової допомоги зазначають, що законодавство України чітко не визначає місця, де можуть вручати повістки.

Чи можуть співробітники військкоматів зупиняти людей на вулиці та вручати повістки

Співробітники ТЦК (військкоматів) не мають права зупиняти громадян на вулиці для перевірки документів та уточнення їх особистих даних, щоб видати повістку, стверджують у Координаційному центрі безкоштовної правової допомоги. Перевірити документ, що засвідчує особу, можуть лише працівники поліції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, митниці, міграційної служби, а також службовці Збройних сил України, визначені указом коменданта.

Відповідно, перевірити документи у перехожого на вулиці співробітники військкоматів можуть лише у присутності правоохоронців, розповідають юристи.

Нагадаємо, раніше юристи Безкоштовної правової допомоги розповіли про те, яка відповідальність передбачена за неявку до військкомату на порядку денному для уточнення даних.