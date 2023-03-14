В ВСУ анонсировали выдачу повесток через "Дію", в Минцифры отриицают: что известно

Представитель Харьковского ТЦК Владимир Арап заявил, что электронную систему "Оберіг" подвязали к мобильному приложению "Дія", благодаря чему украинцы смогут получать электронные повестки.

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Военный комиссар Харьковского объединенного комплектования полковник Владимир Арап рассказал, что все идет к тому, что украинцы будут получать повестки через "Дію". Об этом он сказал во время брифинга 9 марта.

По его словам, электронный реестр военнообязанных работал еще до начала полномасштабной войны. В Украине создали систему "Оберіг", куда вносят данные всех военнообязанных призывников от 18 до 60 лет.

Он отметил, что работа системы приостановилась в некоторых регионах, где велись активные боевые действия, но сейчас восстанавливается. А в скором времени украинцы могут начать получать повестки через "Дію", ведь списки военнообязанных подвязали к мобильному приложению

"В скором будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре, его подвяжут к "Дії". Люди смогут даже получать повестки через "Дію", и вызовы в РТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет", — сказал он, не уточнив о сроках нововведений.

Позиция Минцифры

13 марта в Министерстве цифровой трансформации опровергли заявление Владимира Арапа. В ведомстве уточнили, что система "Оберіг" не имеет к ним отношения и курируется со стороны Минобороны. Поэтому повестки через "Дію" не предусматриваются.

"В Дїї повесток не будет. Что касается военного учета — данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберіг", который принадлежит Минобороны. К Дії этот реестр не имеет никакого отношения, потому что Дія — это не реестр", — сказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник журналистам NV.

Кроме того, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что услуга по выдаче повесток может ударить по репутации бренда "Дії", которую Минцифры хочет сделать "лучшим сервисом для в мире".

Напомним, 13 марта украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что получить вызов в ТЦК украинцы могут как на работе, так и на улице, однако стоит внимательно ознакомиться с документами уполномоченного лица.