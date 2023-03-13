Где и как могут вручить повестку в Украине: омбудсмен разъяснил нюансы процесса

Получить вызов в ТЦК украинцы могут как на работе, так и на улице, однако стоит внимательно ознакомиться с документами уполномоченного лица.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram объяснил украинцам, кто и при каких обстоятельствах имеет право вручать повестки во время военного положения.

В публикации омбудсмена отмечено, что выдача повесток в Украине должна происходить в соответствии с законодательством, проводиться с соблюдением прав и свобод граждан и обеспечивать их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность.

Выдача повесток в Украине — кто имеет право вручить вызов в ТЦК

Вручение повесток в Украине могут проводить уполномоченные лица: представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, организаций, учебных заведений (независимо от подчинения и формы собственности), должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки и управляющие многоквартирных домов.

Процесс выдачи повесток в Украине на улице и в общественных местах никак не регламентирован законодательством. Поэтому местом вручения может быть кафе, улица, общественный транспорт или учреждение, блокпост или улица.

Омбудсмен подчеркнул, что украинцы имеют право внимательно изучить документы должностного лица, выдающего повестку. Перед тем как принять вызов в ТЦК, Лубинец советует не стесняться и обязательно изучить удостоверение человека, выдающего документы, сам документ и сверить корректность его заполнения.

Напомним, в начале февраля Фокус писал о видах наказания, предусмотренных законом в случае неявки в военкомат по повестке.

Также в феврале стало известно, что законодательство Украины дает бронь лишь четырем категориям военнообязанных.