Повестки в военкоматы можно аннулировать: в ВСУ назвали условие

Законодательство Украины дает бронь лишь четырем категориям военнообязанных. Чтобы повестку отменили, мужчина должен иметь бронь от призыва и подтверждающие документы.

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Раздаваемые украинским мужчинам повестки можно аннулировать, но для этого должна быть бронь от мобилизации. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ, полковник Роман Горбач.

Военнообязанный, по словам начальника, должен иметь бронь от призыва и носить с собой подтверждающие документы.

"При их предъявлении вручения повестки не будет", — добавил полковник.

Если военнообязанный получил повестку, но имеет бронь, ему нужно прибыть в военкомат со всеми документами, чтобы там ему аннулировали повестку.

Категории военнообязанных, подлежащих бронированию

Cогласно статье 25 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронированию подлежат следующие категории военнообязанных:

работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

работники, выполняющие мобилизационные задачи (заказы);

работники, которые производят товары, выполняют работы и услуги для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

работники предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

[ + – ] Повестки можно аннулировать, но для этого должна быть бронь от мобилизации Фото: Getty Images

Полный список тех, кто может получить отсрочку от мобилизации, указан в статье 23 Закона о мобилизации и мобилизационной подготовке.

Напомним, что в Киеве повестки в военкоматы раздавали коммунальщики. Данный способ вручения повесток — незаконный, документ могут выдавать только сотрудники военкоматов.

Военнообязанным украинцам могут выдавать повестки в общественных местах, так как многие фактически проживают не по адресу прописки, говорил начальник Печерского военкомата Сергей Калугин.

Фокус уже писал о раздаче в Украине повесток нового образца после принятия правительством новых правил постановки на воинский учет.

Юристы напоминали, что мобилизация в Украине не заканчивалась, за игнорирование повесток можно получить тюремный срок от 3 до 5 лет.