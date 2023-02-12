Повістки у військкомати можна анулювати: у ЗСУ назвали умову

Законодавство України дає броню лише чотирьом категоріям військовозобов'язаних. Щоб повістку скасували, чоловік повинен мати броню від призову й документи, які це підтверджують.

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Повістки, які роздають українським чоловікам, можна анулювати, але для цього має бути бронь від мобілізації. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

Військовозобов'язаний, за словами начальника, повинен мати броню від призову та носити із собою документи, які підтверджують це.

"У разі їх пред'явлення вручення повістки не буде", — додав полковник.

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, але має броню, йому треба прибути до військкомату з усіма документами, щоб там йому анулювали повістку.

Категорії військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню

Відповідно до статті 25 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають такі категорії військовозобов'язаних:

працівники органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

працівники, які виконують мобілізаційні завдання (замовлення);

працівники, які виробляють товари, виконують роботи й послуги для забезпечення потреб ЗСУ й інших військових формувань;

працівники підприємств, установ і організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

[ + – ] Повістку можна анулювати, але для цього має бути бронь від мобілізації Фото: Getty Images

Повний список тих, хто може отримати відстрочку від мобілізації, зазначено в статті 23 Закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку.

Нагадаємо, що в Києві повістки у військкомати роздавали комунальники. Цей спосіб вручення повісток є незаконним, документ можуть видавати лише співробітники військкоматів.

Військовозобов'язаним українцям можуть видавати повістки в громадських місцях, оскільки багато хто фактично проживає не за адресою прописки, говорив начальник Печерського військкомату Сергій Калугін.

Фокус уже писав про роздачу в Україні повісток нового зразка після ухвалення урядом нових правил постановки на військовий облік.

Юристи нагадували, що мобілізація в Україні не закінчувалася, за ігнорування повісток можна отримати тюремний термін від 3 до 5 років.