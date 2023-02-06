Комунальники в Києві видавали повістки у військкомат: влада це спростовує (відео)

Голова Голосіївської РДА заявив, що повідомлення про необхідність з'явитися в центри комплектування можуть розносити та вручати лише їх співробітники.

Related video

В Україні триває загальна мобілізація, а військовозобов'язані отримують повістки у військкомат. У мережі з'явилася інформація, що в Києві повідомлення про необхідність з'явитися до центрів комплектування почали роздавати працівники комунальних підприємств. Проте голова Голосіївської районної державної адміністрації Сергій Миколайович спростовує ці твердження. Про це він сказав в інтерв'ю "ТСН".

За його словами, повістки у військкомат можуть розносити та видавати лише їх співробітники.

"Як і раніше зазначав, що повістки вручають виключно представники центру комплектування", — сказав він.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, що повістки у військкомат приносять співробітники керівної компанії Дніпровського району в Києві. Жінки, які були одягнені у комунальну форму, заявляли, що в їхні обов'язки входить роздавання таких повідомлень. Це нібито прописано в них у посадовій інструкції, а повістки їм передають із військкомату.

Журналістам вдалося додзвонитися до керівної компанії з обслуговування житлового фонду Дніпровського району. Оператор підтвердила, що їх співробітники розносять повістки у військкомат.

"Так, наші двірники розносять повістки", — сказала вона.

Нагадаємо, 31 січня Фокус писав, що згідно з постановою Кабміну, повістки можуть вручати скрізь, навіть на вулиці. Їх можуть видавати директори шкіл, ректори, поліцейські, чиновники та роботодавці.

30 січня у ЗСУ розповіли, що повістка може бути анульована у разі, якщо людина, яка її отримала, має підстави для відстрочки або броню.