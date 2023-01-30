У двох випадках: у ЗСУ розповіли, кому можуть анулювати повістки

Як повідомили у штабі командування Сухопутних військ, у деяких випадках для анулювання виданої повістки може знадобитися прийти з документами в Територіальний центр комплектування.

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Видана військовозобов'язаному повістка може бути анульована в разі, якщо людина, яка її отримала, має підстави для відстрочення або бронь. Про це в коментарі Military Media Center у понеділок, 30 січня, повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач.

За словами військового, випадки, коли повістку вручають людині, яка має броню або відстрочку, справді трапляються. Щоб цього уникнути, військовозобов'язаний, який має бронь або відстрочку від призову в межах мобілізації, повинен носити всі документи, що засвідчують це, із собою, і в разі їх пред'явлення вручення повістки не буде. Однак якщо це вже сталося, слід прибути до військкомату.

"(У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки) ця повістка буде анульована", — пояснив Горбач.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критерії та порядок належності підприємств, установ і організацій до критично важливих для функціонування економіки визначає Кабінет Міністрів. Військовозобов'язані, зазначені в частині першій цієї статті, не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Раніше адвокат пояснив, хто й де має право вручати повістки.

Також ми писали, яке покарання може загрожувати в разі неявки до військкомату за повісткою.