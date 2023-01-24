Мобілізація в Україні: юристи пояснили, що загрожує за неявку до військкомату за повісткою

Правозахисники пояснюють, що під час загальної мобілізації в умовах воєнного стану в Україні за неявку до військкомату можна отримати від трьох до п'яти років позбавлення волі.

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Мобілізація в Україні не припинялася, тому чоловіки, які проігнорували вручену повістку і не з'явилися у призначений час до військкомату, можуть отримати від трьох до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє "Юридична сотня".

Неявку до військкомату під час загальної мобілізації в Україні кваліфікують як ухилення, пояснюють юристи.

Тому, згідно зі статтею №336 Кримінального кодексу, такий вчинок карається позбавленням волі, строком від трьох до п'яти років. Також у деяких випадках передбачені штрафи та адміністративна відповідальність.

Мобілізація в Україні: військовозобов'язаний не перебуває на військовому обліку та ухиляється від нього

Якщо чоловік ще не перебуває на військовому обліку, але, отримавши повістку, ухиляється від постановки на нього, настає адміністративна відповідальність. Суд може призначити ухилянту штраф у вигляді від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 5100 до 8500 гривень — ред.).

За рішенням суду штраф також може бути замінений на виправні роботи терміном на один рік.

Якщо ж після отримання першого попередження від начальника Територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП, — ред.) військовозобов'язаний так і не з'явився, може настати кримінальна відповідальність за статтею 337 Кримінального кодексу. Вона передбачає позбавлення волі терміном від двох до п'яти років.

Мобілізація в Україні: постановка на військовий облік в Україні

Якщо особа, яка перебуває на військовому обліку, порушує її правила, то відповідальність настає відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вона передбачає накладення штрафу від п'яти (85 грн.) до семи (119 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Це загрожує тим військовозобов'язаним, які:

не з'явилися на виклик у військкомат без поважних причин;

не повідомили ТЦК та СП про зміну місця проживання або облікових даних;

порушили порядок проходження навчальних зборів

У разі такого порушення під час особливого періоду військовозобов'язані мають сплатити адміністративний штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень).

Рішення про накладення штрафу ухвалює начальник ТЦК та СП.

Нагадаємо, на початку січня у Міноборони розповіли, що масова мобілізація в Україні не потрібна. Хоча при цьому голова відомства Олексій Резніков визнав, що Сили оборони зазнають втрат серед особового складу.

Фокус також писав, що мобілізація в Україні 2023 року торкнеться не всіх. За словами Олега Жданова, головним критерієм відбору до штурмових військ є фізичне здоров'я та стійка психіка. Всі інші навички бійці набувають у ході тренінгів.