Мобілізація в Україні: військовий експерт розповів, кого набирають у піхоту (відео)

Як розповів Олег Жданов, головним критерієм відбору до штурмових військ є фізичне здоров'я та стійка психіка. Всі інші навички бійці набувають під час тренінгів.

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У штурмову піхоту ЗСУ набирають сильних та морально стійких українців. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у своєму відео, опублікованому 22 січня на його YouTube-каналі.

"Вік може бути 40+, все одно можуть взяти в штурмову піхоту. Якщо людина фізично здорова, сильна, решті її навчать", — розповів Жданов.

Експерт також наголосив, що у відборі кандидатів на проходження військової служби велика увага приділяється психічному здоров'ю. Водночас під час навчання передбачено тренінги зі стійкості у стресових ситуаціях.

Мобілізація в Україні

22 січня Володимир Зеленський на спільній зустрічі з колишнім прем'єром Британії Борисом Джонсоном та студентами КНУ імені Тараса Шевченка повідомив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб ЗСУ могли відновлювати сили після бойових дій.

"Бо це складно з різних причин — і поранення, і психологічний стан. Він [особовий склад] має бути нормальним", — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що не може розкрити подробиці мобілізаційних процесів, але Ставка головнокомандувача ухвалила відповідні рішення та довела їх до відома командування, яке "працює над їхньою реалізацією".

Нагадаємо, 24 січня видання телеканалу CNN опублікувало матеріал, у якому сказано, що мобілізація, започаткована президентом РФ Володимиром Путіним у вересні 2022 року, не змінила того, що відбувається на фронті.

Раніше, 23 січня, у командуванні РФ визнали провал мобілізації. Глава Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що мобілізаційна система в Росії виявилася "не повністю адаптованою" під санкції Заходу.

22 січня міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучінскіс заявив, що Рига має конкретний план на той випадок, якщо в РФ знову оголосять масову мобілізацію і частина російських громадян спробувати перетнути кордон.