Мобилизация в Украине: военный эксперт рассказал, кого набирают в пехоту (видео)

Как рассказал Олег Жданов, главными критерием отбора в штурмовые войска является физическое здоровье и устойчивая психика. Все остальные навыки бойцы получают в ходе тренингов.

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В штурмовую пехоту ВСУ набирают сильных и морально устойчивых украинцев. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем видео, опубликованном 22 января на его YouTube-канале.

"Возраст может быть 40+, все равно могут взять в штурмовую пехоту. Если человек физически здоров, силен, остальному его научат", — рассказал Жданов.

Эксперт также подчеркнул, что при отборе кандидатов на прохождение воинской службы большое внимание уделяется психическому здоровью. При этом во время обучения предусмотренны тренинги по устойчивости в стрессовых ситуациях.

Мобилизация в Украине

22 января Владимир Зеленский на совместной встрече с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном и студентами КНУ имени Тараса Шевченко сообщил, что военное руководство получило задачу создать резервы, чтобы ВСУ могли восстанавливать силы после боевых действий.

"Потому что это сложно по разным причинам – и ранение, и психологическое состояние. Он [личный состав] должен быть нормальным", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов, но Ставка главнокомандующего приняла соответствующие решения и довела их до сведения командования, которое "работает над их реализацией".

Напомним, 24 января издание телеканала CNN опубликовало материал, в котором сказано, что мобилизация, начатая президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 2022 года, не изменила того, что происходит на фронте.

Ранее, 23 января, в командовании РФ признали провал мобилизации. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что мобилизационная система в России оказалась "не полностью адаптирована" под санкции Запада.

22 января министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что у Риги есть конкретный план на тот случай, если в РФ снова объявят массовую мобилизацию и часть российских граждан попытаться пересечь границу.