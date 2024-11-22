Корпуса вместо отдельных бригад: Генштаб готовит масштабные изменения в структуре ВСУ, — СМИ

В ВСУ создадут корпуса на основе бригад, и таким образом ожидают сохранить людей и материальные ресурсы, рассказали источники журналистов. Систему "корпуса-дивизии" внедрять не планируют.

Украинское командование работает над концепцией реформы ВСУ, которую презентуют до конца ноября 2024 года. Согласно идее Генштаба, изменится структура войска. Если раньше управление основывалось на бригадах, то теперь принцип изменят и будут рассматривать в десятки раз большие структуры. О деталях реформирования рассказали на портале "Суспільне".

Журналисты сообщили, что получили информацию о планах Генштаба ВСУ от неназванных источников в армии. Источник заявил, что планируют изменить структуру армии на систему "корпус-бригада". По мнению командования, таким образом можно эффективнее расходовать средства и задействовать людей. Пока речь идет о концепции изменений, которую обнародуют до конца ноября.

"Такая система позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс", — привели журналисты слова источника

Собеседник журналистов также добавил, что украинская армия не будет переходить на систему "корпус-дивизия", поскольку у государства нет на это ни денег, ни людей, ни материальных ресурсов.

Отметим, в электронной версии "Большой украинской энциклопедии" и других открытых источниках можно отыскать значение понятий, о которых рассказали медиа:

Корпус — постоянное или временное объединение нескольких военных соединений (дивизий, бригад), в состав которого входит от 40 до 90 тыс. чел. (ориентировочно).

— постоянное или временное объединение нескольких военных соединений (дивизий, бригад), в состав которого входит от 40 до 90 тыс. чел. (ориентировочно). Дивизия — тактическое соединение, в состав которого входят бригады и полки. Ориентировочная численность — 10–30 тыс. чел.

— тактическое соединение, в состав которого входят бригады и полки. Ориентировочная численность — 10–30 тыс. чел. Бригада — тактическое соединение, состоящее из нескольких батальонов и отдельных подразделений спецназа. Ориентировочная численность — 3–7 тыс. (или 1–8 тыс., как указано на портале "Суспільного").

Реформа ВСУ — детали

В октябре 2024 года о необходимости реформы ВСУ говорил народный депутат, секретарь комитета ВР по нацбезопасности Роман Костенко. По его словам, в Силах обороны действительно было бы лучше ввести дивизии и корпуса и отказаться от оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск.

Тем временем начальник штаба 3 ОШБр Максим Жорин прокомментировал создание новых бригад при значительном дефиците в существующих и вспомнил о том, что стоило бы создавать дивизии. Военный пояснил: лучше новобранцев передавать в подразделения, в которых они получат реальный опыт. Кроме того, боевые бригады следовало бы расширять до размеров дивизий. По его мнению, это дало бы возможность расти опытным командирам.

Стоит заметить, что Генштаб отреагировал на критику по созданию новых бригад. В начале ноября представитель Генерального штаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий объяснил, что так действуют вынужденно, поскольку Украине противостоит слишком большая армия РФ.

Что пишут о ситуации в армии

О проблеме со структурой управления в армии писал на Facebook военный корреспондент, главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Он пояснил, что в Украине в начале вторжения действительно было лучше действовать отдельными бригадами: так быстрее реагировали на различные события на фронте. Между тем на данном этапе войны, по его мнению, следует укрупнять соединения, чтобы была ответственность генералов за события на соответствующих участках.

Реформа ВСУ — Бутусов о бригадах, ОК и ОТГ Фото: Скриншот Реформа ВСУ — Бутусов о бригадах и корпусах Фото: Скриншот

Об изменениях в структуре ВСУ в октябре 2024 года писали на портале Ukrainian Military Pages. Согласно данным собеседников медиа, в ВСУ уже создали пять корпусов: в Сухопутных войсках — три (9, 10 и 11), в Десантно-штурмовых войсках и Морской пехоте — по одному.

Напоминаем, о реформах в ВСУ также рассказал представитель Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук. Между тем народный депутат Марьяна Безуглая выступила с критикой командования и главнокомандующего Александр Сырского.