Корпуси замість окремих бригад: Генштаб готує масштабні зміни в структурі ЗСУ, — ЗМІ

В ЗСУ створять корпуси на основі бригад, і таким чином очікують зберегти людей та матеріальні ресурси, розповіли джерела журналістів. Систему "корпуси-дивізії" впроваджувати не планують.

Українське командування працює над концепцією реформи ЗСУ, яку презентують до кінця листопада 2024 року. Згідно з ідеєю Генштабу, зміниться структура війська. Якщо раніше управління ґрунтувалось на бригадах, то тепер принцип змінять і розглядатимуть у десятки разів більші структури. Про деталі реформування розповіли на порталі "Суспільне".

Журналісти повідомили, що отримали інформацію про плани Генштабу ЗСУ від неназваних джерел у війську. Джерело заявило, що планують змінить структуру армії на систему "корпус-бригада". На думку командування, таким чином можна ефективніше витрачати кошти та задіювати людей. Поки що ідеться про концепцію змін, яку оприлюднять до кінця листопада.

"Така система дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс", — навели журналісти слова джерела

Співрозмовник журналістів також додав, що українська армія не буде переходити на систему "корпус-дивізія", оскільки в держави не має на це ні коштів, ні людей, ні матеріальних ресурсів.

Зазначимо, в електронній версії "Великої української енциклопедії та інших відкритих джерелах можна відшукати значення понять, про які розповіли джерела медіа:

Корпус — постійне або тимчасове об'єднання кількох військових з'єднань (дивізій, бригад), до складу якого входить від 40 до 90 тис. ос. (орієнтовно).

— постійне або тимчасове об'єднання кількох військових з'єднань (дивізій, бригад), до складу якого входить від 40 до 90 тис. ос. (орієнтовно). Дивізія — тактичне з'єднання, до складу якого входять бригади та полки. Орієнтовна чисельність — 10-30 тис. ос.

— тактичне з'єднання, до складу якого входять бригади та полки. Орієнтовна чисельність — 10-30 тис. ос. Бригада — тактичне з'єднання, яке складається з кількох батальйонів та окремих підрозділів спецпризначенців. Орієнтовна чисельність — 3-7 тис. (або 1-8 тис., як вказано на порталі "Суспільного").

Реформа ЗСУ — деталі

У жовтні 2024 року про потребу реформи ЗСУ говорив народний депутат, секретар комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко. З його слів, в Силах оборони дійсно було б краще запровадити дивізії та корпуси та відмовитись від оперативно-стратегічних та оперативно-тактичних угруповань військ.

Тим часом начальник штабу 3 ОШБр Максим Жорін прокоментував створення нових бригад при значному дефіциту в існуючих підрозділах і згадав про те, що варто було створювати дивізії. Військовий пояснив: краще новобранців передавати у підрозділи, в яких вони отримають реальний досвід. Крім того, бойові бригади варто було б розширювати до розмірів дивізій. На його думку, це дало б можливість рости досвідченим командирам.

Варто зауважити, що Генштаб відреагував на критику щодо створення нових бригад. На початку листопада речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій пояснив, що так діють вимушено, оскільки Україні протистоїть надто велика армія РФ.

Що пишуть про ситуацію у війську

Про проблему зі структурою керування в армії писав на Facebook воєнний кореспондент, головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов. Він пояснив, що в Україні на початку вторгнення дійсно було краще діяти окремими бригадами: так швидше реагували на різні події на фронті. Тим часом на даному етапі війни, на його думку, слід укрупнювати з'єднання, щоб була відповідальність генералів за події на відповідних ділянках.

Реформа ЗСУ - Бутусов про бригади, ОК та ОТУ Фото: Скриншот Реформа ЗСУ - Бутусов про бригади та корпуси Фото: Скриншот

Про зміни в структурі ЗСУ у жовтні 2024 року писали на порталі Ukrainian Military Pages. Згідно з даними співрозмовників медіа, в ЗСУ вже створили п'ять корпусів: у Сухопутних військах — три (9, 10 та 11), у Десантно-штурмових військах та Морській піхоті — по одному.

Нагадуємо, про реформи в ЗСУ також розповів речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук. Тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла виступила з критикою командування та головнокомандувача Олександр Сирського.