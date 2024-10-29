"Може закінчитися трагічно": у Раді назвали причину ефективного наступу ЗС РФ

За словами Романа Костенка, нинішня система управління військами була ефективною на початку повномасштабної війни, коли було більше можливостей. Зараз же ситуація кардинально відрізняється.

Related video

В Україні спостерігаються проблеми з системою управління військами і в майбутньому це нібито може закінчитися трагічно. Таку думку висловив народний депутат Верховної ради і секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, та система, яка діє зараз і передбачає функціонування оперативно-стратегічних та оперативно-тактичних угруповань військ, була актуальною та ефективною на початку повномасштабної війни.

Тоді в командування була можливість швидко перекидати бригади на різні напрямки. Зараз же настав час усе це змінювати, інакше можуть статися трагічні наслідки.

"Зараз навіть ворог зрозумів, що потрібно переходити на з'єднання, об'єднання, дивізії, корпуси, і потрібно делегувати більше повноважень саме на ці структури, на стійкі постійні структури, а не на структури, коли командири інколи не знають прізвища командирів бригад, які їм надаються, тому що їх наскільки багато, що вони не в змозі ними керувати. Це вже говорять усі, і це питання, яке ми і перед міністерством оборони (порушуємо, — ред.)... Якщо не вирішити, то це може закінчитися трагічно", — заявив Роман Костенко.

Окремо народний депутат додав, що це питання порушуватиметься під час найближчого засідання з міністром. Ба більше, наразі росіяни мають суттєву перевагу в ресурсах, тому їм вдається просуватися на певних ділянках фронту. Противник продовжує наступати, проте ситуація може змінитися, якщо обрати інший підхід.

"Багато є чинників для цього: це і помилки в управлінні, це питання відсутності нормальної кількості ресурсів. А з початку війни ми не були ним забезпечені більше, ніж на 50%, і Росія завжди переважає в цьому... Це ситуація на даний час, але ще раз — це не трагедія", — резюмував Роман Костенко.

Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що генерал ЗСУ вважає, що фронт на Донбасі "посипався". За словами Дмитра Марченка, Сили оборони зіткнулися з кількома проблемами, серед яких дефіцит боєприпасів і особового складу. Військово-політичне керівництво країни визнає, що на Донецькому напрямку наразі склалася важка ситуація, проте військовослужбовці роблять усе для утримання позицій.