"Может закончиться трагически": в Раде назвали причину эффективного наступления ВС РФ

По словам Романа Костенко, нынешняя система управления войсками была эффективна в начале полномасштабной войны, когда было больше возможностей. Сейчас же ситуация кардинально отличается.

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В Украине наблюдаются проблемы с системой управления войсками и в будущем это якобы может закончиться трагически. Такое мнение выразил народный депутат Верховной рады и секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, та система, которая действует сейчас и предусматривает функционирование оперативно-стратегических и оперативно-тактических группировок войск, была актуальной и эффективной в начале полномасштабной войны.

Тогда у командования была возможность быстро перебрасывать бригады на разные направления. Сейчас же пришло время все это менять, иначе могут случиться трагические последствия.

"Сейчас даже враг понял, что нужно переходить на соединения, объединения, дивизии, корпуса, и нужно делегировать больше полномочий именно на эти структуры, на устойчивые постоянные структуры, а не на структуры, когда командиры иногда не знают фамилии командиров бригад, которые им придаются, потому что их насколько много, что они не в состоянии ими управлять. Это уже говорят все, и это вопрос, который мы и перед министерством обороны (поднимаем, — ред.)… Если не решить, то это может закончиться трагически", — заявил Роман Костенко.

Отдельно народный депутат добавил, что этот вопрос будет подниматься во время ближайшего заседания с министром. Более того, сейчас у россиян есть существенное преимущество в ресурсах, поэтому им получается продвигаться на определенных участках фронта. Противник продолжает наступать, однако ситуация может измениться, если выбрать другой подход.

"Много есть факторов для этого: это и ошибки в управлении, это вопрос отсутствия нормального количества ресурсов. А с начала войны мы не были им обеспечены больше, чем на 50%, и Россия всегда преобладает в этом… Это ситуация в настоящее время, но еще раз — это не трагедия", — резюмировал Роман Костенко.

Напомним, 29 октября сообщалось, что генерал ВСУ считает, что фронт на Донбассе "посыпался". По словам Дмитрия Марченко, Силы обороны столкнулись с несколькими проблеми, среди которых дефицит боеприпасов и личного состава. Военно-политическое руководство страны признает, что на Донецком направлении сейчас сложилась тяжелая ситуация, однако военнослужащие делают все для удержания позиций.