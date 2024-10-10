Безуглая обвинила Сырского в потере еще одного Patriot и призвала его уволиться (фото)

Народный депутат отмечает, что у Сырского "талант полководца безнадежно устарел", из-за чего генерал только усугубил "дегенеративность высшего военного управления". Главнокомандующий ВСУ на момент публикации материала не комментировал очередные обвинения от Марьяны Безуглой.

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Народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook рассказала, что на войне в Украине якобы повредили еще один ЗРК Patriot. На фоне этого события она призвала главнокомандующего Александра Сырского уволиться с занимаемой должности.

По мнению нардепа, повреждение ЗРК Patriot стало возможным "из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности"

"Да, Александр Станиславович, я к Вам обращаюсь. Главное — чтобы ТЦК и СП работали, а также требовать у союзников оружие по типу "дайте и отстаньте, мы сами все знаем"? Как Главнокомандующий ВСУ, Вы только усугубили дегенеративность высшего военного управления и можете остаться в истории с позором. А могли бы стать героем. Что ж, каждый делает свой выбор", — добавила Безуглая.

Она отметила, что чем дольше президент Украины Владимир Зеленский будет держать на посту главнокомандующего Александра Сырского, тем больше у него будет расти личная ответственность.

"Не приставайте. Освободите всех нас от каторги Ваших амбиций. Ваш талант полководца безнадежно устарел в современных условиях, а новому Вы не учитесь и не умеете. Уходите. Господин Президент, когда уже?", — отметила депутат.

Главнокомандующий ВСУ на момент публикации материала не комментировал очередные обвинения от Марьяны Безуглой. Также командование не сообщало о возможной потере еще одного ЗРК Patriot.

Пост Марьяны Безуглой Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Пост Марьяны Безуглой об Александре Сырском Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Напомним, ранее Марьяна Безуглая побывала в Донецкой области. 23 сентября она опубликовала пост, где заявила об отсутствии фортификационных сооружений, разрыве между киевскими и полевыми штабами и предсказала будущую потерю Угледара.

Через несколько дней, 28 сентября она заявила, что начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича якобы поймали на взятке. Также Безуглая отметила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "продолжает скрываться" на свои дачи в Харьковской области.