Начальника Генштаба ВСУ "давно не видели", а Сырский "прячется" на даче, — Безуглая

Парламентарий набросилась с обвинениями на начальника Генштаба ВСУ и сообщила, что документы вместо Баргилевича подписывает его заместитель. Командование пока не комментировало слова Безулой.

Related video

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая заявила, что начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича якобы поймали на взятке. Об этом депутат написала в Telegram в субботу, 28 сентября.

По ее информации, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "продолжает скрываться" на свои дачи в Харьковской области. Баргилевича "давно не видели", а документы за него подписывает заместитель.

"Одновременно с этим все больше распространяются слухи о взятке, на которой, якобы, поймали Баргилевича. Эта информация быстро распространилась среди военных и еще больше ухудшает и так низкий авторитет Генштаба ВСУ среди боевых подразделений", — отметила Безуглая.

Она добавила, что ГБР "уклончиво" отреагировало на ее обращение, только заверило, что передали информацию для проверки в НАБУ.

ГБР ответило на обращение Безуглой Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

Безуглая призвала Сырского отреагировать на ситуацию.

"Главнокомандующий ВС Украины, если не на ВВК прямо сейчас, то по крайней мере вернитесь, здесь у вас беспорядок! Надеюсь, слухи о даче и взятке являются лишь выдумками. Но они распространяются везде, поэтому опровергните их и покажитесь. Оба. Прошу", — написала она.

В Генштабе ВСУ пока не комментировали обвинения народного депутата.

Напомним, 18 сентября народный депутат Марьяна Безуглая призвала президента Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

19 сентября Верховная Рада уволила Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и перевела ее в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.