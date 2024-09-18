"Уничтожат всех, кроме шутов": Безуглая призвала уволить Умерова и Сырского

Депутат Марьяна Безуглая обвинила министра обороны и главкома ВСУ в "преступной деятельности". Она предположила, что все доказательства в расследовании катастрофы F-16 попытаются уничтожить.

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Нардеп Марьяна Безуглая призвала президента Владимира Зеленского отправить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова в отставку. Об этом известно из ее публикации в Telegram от 18 сентября.

Парламентарий рассказала, что 17 сентября Умеров "по требованию Сырского" уволил главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко. По ее словам, это произошло сразу после его доклада на Ставке о "катастрофической ситуации" с подготовкой в учебных центрах ВСУ. Безуглая утверждает, что информация инспектора "вызвала большой гнев" у главкома.

"Главная инспекция Министерства обороны Украины (ГИМО) была последним форпостом, который предоставлял хотя бы какую-то экспертизу относительно того, что действительно происходит в ВСУ. В частности, именно они проводили расследование по сбиванию нашей ПВО самолетов, включая F-16. Я предполагаю, что сейчас будет попытка уничтожить все доказательства", — заявила она.

Депутат добавила, что также ГИМО сопровождала аудит применения техники и вооружения, полученных от партнеров и тому подобное. По ее словам, ситуация свидетельствует об отсутствии главы Минобороны, способного к контролю, и о "катастрофическом отторжении" системой правды.

"Это о преступной деятельности министра обороны и Главкома ВСУ на своей должности", — подчеркнула Безуглая.

Она отметила, что Умеров также недавно "избавился" от заместителя Натальи Калмыковой. Парламентарий связала это с тем, что чиновница задумала изменить кадровую политику и медицинское обеспечение ВСУ, и ее работа уже дала первые результаты.

"Момент, когда отставка обоих, Умерова и Сырского, с заменой их не на очередных "стульев", а с допуском нового поколения к руководству ВСУ и системными изменениями становится критически важной для существования государства, поскольку такими темпами они, действуя как сообщники, уничтожат всех, кроме шутов, даже физически, ведь наказание переводом в штурмовики тоже практикуется. Господин Президент, не будьте равнодушным и не дайте себя ввести в заблуждение. Прошу", — добавила Безуглая.

Пост Марьяны Безуглой от 18 сентября Фото: Скриншот

Напомним, 17 сентября стало известно о переходе нардепа Марьяны Безуглой в комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики. Должность заместителя председателя оборонного комитета она оставила. Сама парламентарий призвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "не грустить".

Ранее Безуглая заявляла, что катастрофа с истребителем F-16 в Украине произошла вследствие работы собственной ПВО. Она сообщала, что речь идет уже о третьем таком случае. Экс-глава Воздушных сил Юрий Игнат призвал обратить внимание на это заявление ГБР и СБУ. Впоследствии на эти слова ответил тогдашний командующий ВС Николай Олещук, отметив, что нардепу придется "извиняться перед всем войском".