Авиакатастрофа F-16: Безуглая утверждает, что украинская ПВО сбила по меньшей мере три своих самолета

По словам нардепа, предыдущие инциденты якобы пытались скрыть и были списаны на россиян. Сейчас ни одного опровержения ее слов о сбивании F-16 нет.

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Народный депутат Украины Марьяна Безуглая отметила, что катастрофа с самолетом F-16 — это уже минимум третий случай, когда украинский самолет якобы был сбит собственной ПВО. Об этом она заявила на своей странице в телеграм-канале.

"Это уже как минимум третий случай, когда наш самолет с пилотом был сбит собственной ПВО. Два предыдущих инцидента, которые не касались F-16, официально списали на россиян. И об этом случае также пытались молчать и скрыть информацию, пока она не появилась в иностранных источниках. Это свидетельствует об отсутствии надлежащих выводов и объективного расследования", — отметила Марьяна Безуглая.

Она добавила, что по состоянию на сейчас от Командования Воздушных Сил отсутствует ни одно опровержение относительно сбития F-16 зенитно-ракетным комплексом Patriot "из-за дискоординации между подразделениями" от Командования Воздушных Сил. По словам нардепа, случаи "дружественного огня" во время интенсивных боевых действий неизбежны, однако нужно делать правильные выводы и привлекать виновных лиц к ответственности.

"Абсолютное большинство самолетов уничтожили россияне, и именно они запускают тонны металлолома в наши города. В этом тоже должны быть честными и называть несбитую ракету ракетой, а не "обломками". До сих пор не организована система видеофиксации атак", — добавила нардеп.

На момент публикации материала командование Воздушных сил и лично генерал-лейтенант Николай Олещук не комментировали сообщение Безуглой.

Отметим, что 29 августа Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что в Украине произошла катастрофа с самолетом F-16, в результате которой погиб пилот. Истребители участвовали в отражении российского ракетного удара и показали "высокую эффективность", сбив четыре крылатые ракеты.

После этого Марьяна Безуглая отметила, что самолет F-16 украинского пилота Алексея Меся якобы был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot "из-за дискоординации между подразделениями". На заявление отреагировал экс-спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Военный попросил обратить внимание на заявление заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки представителей Государственного бюро расследований и Службы безопасности.