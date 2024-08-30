Авіакатастрофа F-16: Безугла стверджує, що українська ППО збила щонайменше три свої літаки

За словами нардепки, попередні інциденти нібито намагались приховати та були списані на росіян. Наразі жодного спростування її слів щодо збиття F-16 немає.

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Народна депутатка України Мар'яна Безугла зазначила, що катастрофа з літаком F-16 — це вже мінімум третій випадок, коли український літак нібито був збитий власною ППО. Про це вона заявила на своїй сторінці в телеграм-каналі.

"Це вже щонайменше третій випадок, коли наш літак із пілотом був збитий власною ППО. Два попередні інциденти, які не стосувалися F-16, офіційно списали на росіян. І про цей випадок також намагалися мовчати та приховати інформацію, поки вона не з’явилася в іноземних джерелах. Це свідчить про відсутність належних висновків та об’єктивного розслідування", — зазначила Мар'яна Безугла.

Вона додала, що станом на зараз від Командування Повітряних Сил відсутнє жодне спростування щодо збиття F-16 зенітно-ракетним комплексом Patriot "через дискоординацію між підрозділами" від Командування Повітряних Сил. За словами нардепки, випадки "дружнього вогню" під час інтенсивних бойових дій неминучі, однак потрібно робити правильні висновки та притягувати винних осіб до відповідальності.

"Абсолютну більшість літаків знищили росіяни, і саме вони запускають тонни металобрухту в наші міста. Щодо цього теж маємо бути чесними та називати незбиту ракету ракетою, а не "уламками". Досі не організовано систему відеофіксації атак", — додала нардепка.

На момент публікації матеріалу командування Повітряних сил та особисто генерал-лейтенант Микола Олещук не коментували допис Безуглої.

Зазначимо, що 29 серпня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що в Україні сталася катастрофа з літаком F-16, внаслідок якої загинув пілот. Винищувачі брали участь у відбитті російського ракетного удару та показали "високу ефективність", збивши чотири крилаті ракети.

Після цього Мар'яна Безугла зазначила, що літак F-16 українського пілота Олексія Меся нібито було збито зенітно-ракетним комплексом Patriot "через дискоординацію між підрозділами". На заяву відреагував ексречник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Військовий попросив звернути увагу на заяву заступниці голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки представників Державного бюро розслідувань та Служби безпеки.