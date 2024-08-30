"Скільки триватиме це знущання?": Ігнат закликав написати заяву на Безуглу через заяву про F-16

Нардепка оприлюднила свою версію авіакатастрофи винищувача F-16 та наголосила, що у вищих військових штабах процвітає культура брехні. Колишній спікер ПС ЗСУ вважає, що народною обраницею повинні зайнятися відповідні органи.

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Ексречник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відреагував на допис народної депутатки Мар'яни Безуглої щодо трагічної загибелі українського пілота Олексія Меся. Військовий попросив звернути увагу на заяву заступниці голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки представників Державного бюро розслідувань та Служби безпеки.

Безугла зазначила, що літак F-16 українського пілота Олексія Меся нібито було збито зенітно-ракетним комплексом Patriot "через дискоординацію між підрозділами".

У доповідях, повідомила народна обраниця, йшлося, що пілот "не впорався з керуванням" під час повітряної атаки росіян 26 серпня.

"Культура брехні в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує", — наголосила вона.

"Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в Державне бюро розслідувань? Скільки триватиме це знущання з країни та війська? Служба безпеки України — тут напевно і для вас є робота!", — прокоментував допис Юрій Ігнат.

Зазначимо, 29 серпня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що в Україні сталася катастрофа з літаком F-16, внаслідок якої загинув пілот. Винищувачі брали участь у відбитті російського ракетного удару та показали "високу ефективність", збивши чотири крилаті ракети.

"Під час заходу на наступну ціль з одним із літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака", — йшлося у повідомленні Генштабу.

Як повідомляв Фокус, 27 липня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час ворожого масованого обстрілу 26 серпня у небо вперше підняли винищувачі F-16. З його слів, літаки "збили деякі ракети".

29 серпня у WSJ з посиланням на неназваного американського чиновника повідомили, що під час атаки ЗС РФ потрапив в аварію літак F-16. Зазначалося, що винищувач не був збитий ворожими силами.