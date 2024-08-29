Під час масованого обстрілу Україна втратила F-16, — WSJ

За словами журналістів, Україна отримала 6 винищувачів. І всього через кілька тижнів після доставки впав перший літак.

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На території України нібито потрапив в аварію винищувач F-16 виробництва США. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваного американського чиновника.

За словами журналістів, Україна отримала 6 винищувачів. І всього через кілька тижнів після доставки впав перший літак.

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Винищувачі F-16 "відпрацюють" по Росії. Як Україна відповість за ракетну атаку ЗС РФ 26 серпня

У матеріалі йдеться, що винищувач не був збитий російськими окупантами. Однак інцидент стався під час масованого повітряного обстрілу 26 серпня в понеділок.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ поки ніяк не відреагували на цю інформацію.

Нагадаємо, у Нідерландах заявили, що Україна може застосовувати F-16 для ударів по РФ. Як розповів командувач голландських ЗС Онно Ейхельсхайм, ЗСУ можуть використовувати голландську зброю в Курській області.

"Ми не вводили жодних обмежень на використання і дальність дії F-16 за умови дотримання законів війни", — сказав він.

Також видання Forbes повідомляло, що українські F-16 здобули перші повітряні перемоги. 26 серпня багатоцільові винищувачі, які Данія передала Силам оборони, збили російські крилаті ракети. Україна для захисту F-16 від ворожих цілей використовує на літаках інтегровану систему розподілу Pylon і систему електронного бою Pylon.