Винищувачі F-16 "відпрацюють" по Росії. Як Україна відповість за ракетну атаку ЗС РФ 26 серпня

Західні літаки F-16 пройшли "бойове хрещення", захищаючи небо України від російських ракет під час комбінованого удару 26 серпня. Наступний крок — зачистка ворожої території від загрозливих цілей. Фокус з'ясував, як використовувати винищувачі для ударів по об'єктах армії Росії.

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Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорили майбутню відповідь Росії на її масований ракетний обстріл 26 серпня. У комбінованому ударі по об'єктах української критичної інфраструктури армія РФ задіяла 127 ракет повітряного, наземного і морського базування, а також 109 ударних безпілотників.

"Сьогодні розпочав цей день з окремої і тривалої розмови з Сирським: і щодо відбиття цього ракетного удару — детально, і щодо нашої відповіді Росії — ми готуємо", — окреслив позицію голова держави.

Зеленський 27 серпня також визнав задіяння F-16 у знищенні російських ракет під час масованої атаки і подякував західним партнерам за надання літаків.

Воєначальники розмовляли про задіяння винищувачів F-16 і про бойові дії в Курській області. Паралельно видання Politico з посиланням на три джерела писало, що Київ надасть адміністрації президента США Джо Байдена список важливих цілей на території Росії для ударів далекобійними ракетами. Список передадуть особисто міністр оборони Рустем Умєров і голова Офісу президента України Андрій Єрмак під час візиту до США цього тижня.

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Виходячи із заяв президента, ймовірно, можна говорити про швидке обговорення ударів винищувачами по території РФ. Скільки західні партнери передали ЗСУ літаків, офіційно не оголосили. Британська газета The Times наприкінці липня повідомляла про шість відправлених літаків із Нідерландів, незабаром поповнення прибуде з Данії. Співрозмовники The Economist говорили про десять доставлених літаків, а до кінця поточного року льотчики ЗСУ літатимуть на 20 винищувачах.

Зеленський у липні заявив, що потрібно 128 літаків F-16 і навіть якщо поставлять 50 штук — "це ніщо" для відбиття наступу армії Росії.

Попри таку малу кількість передової авіації у ЗСУ, майже всі західні союзники України дозволили використовувати винищувачі для ударів по Росії, зазначає в бесіді з Фокусом виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва, військовий експерт Дмитро Жмайло.

"Ми бачимо розширення лінійки озброєння для роботи по території ворога. З'явилися ракети AMRAAM класу "повітря-повітря", що збивають повітряні цілі на відстані до 120 кілометрів. Очікуємо для F-16 ракети Harpoon, що б'ють до 220 кілометрів", — поділився він думкою.

Перевага ракет JASSM для винищувачів F-16

Відомо також, що Вашингтон обговорює питання надання Україні високоточних ракет JASSM для застосування з F-16. Ракета версії JASSM-ER вражає цілі на відстані до 925 км. Такі діалоги говорять про планування ефективних ударів західної авіації по російських об'єктах, зауважує Дмитро Жмайло.

"Згадаймо про Курську операцію: не просто так зона контролю ЗСУ там розширюється і насичується засобами ППО. Це забезпечить можливість точково працювати літаками F-16 по важливих логістичних об'єктах ЗС РФ", — каже експерт.

Сила американських літаків F-16 полягає в їхній здатності нести на борту сучасні американські ракети різних класів. Остання версія ракети AIM-120D дає змогу бити по цілях на відстані до 180 км у повітряному бою.

Крім цього, існують і протикорабельні ракети Harpoon в авіаційних версіях для F-16, які уражають цілі на відстані до 220 кілометрів.

Ракети Harpoon для F-16 вражають цілі на відстані до 220 кілометрів

Класичної для літаків протитанкової ракети AGM-65 Maverick немає на озброєнні в ЗСУ, адже її дальність ураження — до 40 кілометрів. Застосування снаряда надто ризиковане, бо пілотам F-16 доведеться підлітати надто близько до фронту.

Авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації України Валерій Романенко уточнює, що Київ отримав ракети "повітря-повітря" для винищувачів, і працювати ними по цілях у РФ можна.

Проблеми полягають в отриманні ракет класу "повітря-земля". Класична для F-16 протитанкова ракета AGM-65 Maverick відсутня у ЗСУ через дальність ураження цілей лише до 40 км. У такому разі пілотам F-16 доведеться підлітати занадто близько до лінії зіткнення.

"Потрібні крилаті ракети JASSM, тоді ми будемо королями не тільки в повітрі, а й на землі. JASSM — це смерть аеродромам і об'єктам постачання ЗС РФ", — зазначив Романенко.

Протикорабельні ракети Harpoon, на думку авіаексперта, не потрібні на цьому етапі війни. Винищувачі F-16 не піднімуться над Чорним морем, оскільки миттєво стануть цілями для російських ракет.

Нагадаємо, чеський виробник Inflatech представив нову модель надувного винищувача F-16 з розпізнавальними знаками ЗСУ. Цей тип приманок важливий, з їхньою допомогою можна захистити справжні літаки.

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