Истребители F-16 "отработают" по России. Как Украина ответит за ракетную атаку ВС РФ 26 августа

Западные самолеты F-16 прошли "боевое крещение", защищая небо Украины от российских ракет при комбинированном ударе 26 августа. Следующий шаг — зачистка вражеской территории от угрожающих целей. Фокус выяснил, как использовать истребители для ударов по объектам армии России.

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Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудили будущий ответ России на ее массированный ракетный обстрел 26 августа. В комбинированном ударе по объектам украинской критической инфраструктуры армия РФ задействовала 127 ракет воздушного, наземного и морского базирования, а также 109 ударных беспилотников.

"Сегодня начал этот день с отдельного и длительного разговора с Сырским: и по отражению этого ракетного удара — подробно, и по нашему ответу России — мы готовим", — обозначил позицию глава государства.

Зеленский 27 августа также признал задействование F-16 в уничтожении российских ракет во время массированной атаки и поблагодарил западных партнеров за предоставление самолетов.

Военачальники беседовали о задействовании истребителей F-16 и о боевых действиях в Курской области. Параллельно издание Politico со ссылкой на трех источников писало, что Киев предоставит администрации президента США Джо Байдена список важных целей на территории России для ударов дальнобойными ракетами. Список передадут лично министр обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в США на этой неделе.

"Нужно 128 истребителей, а прислали 10": что не так с поставками авиации Украине

Исходя из заявлений президента, вероятно, можно говорить о скором обсуждении ударов истребителями по территории РФ. Сколько западные партнеры передали ВСУ самолетов, официально не объявили. Британская газета The Times в конце июля сообщала о шести отправленных самолетах из Нидерландов, вскоре пополнение прибудет из Дании. Собеседники The Economist говорили о десяти доставленных самолетах, а к концу текущего года летчики ВСУ будут летать на 20 истребителях.

Зеленский в июле заявил, что нужно 128 самолетов F-16 и даже если поставят 50 штук — "это ничто" для отражения наступления армии России.

Несмотря на столь малое количество передовой авиации у ВСУ, почти все западные союзники Украины разрешили использовать истребители для ударов по России, отмечает в беседе с Фокусом исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Дмитрий Жмайло.

"Мы видим расширение линейки вооружения для работы по территории врага. Появились ракеты AMRAAM класса "воздух-воздух", сбивающие воздушные цели на расстоянии до 120 километров. Ожидаем для F-16 ракеты Harpoon, бьющие до 220 километров", — поделился он мнением.

Преимущество ракет JASSM для истребителей F-16

Известно также, что Вашингтон обговаривает вопрос предоставления Украине высокоточных ракет JASSM для применения с F-16. Ракета версии JASSM-ER поражает цели на расстоянии до 925 км. Такие диалоги говорят о планировании эффективных ударов западной авиации по росийским объектам, замечает Дмитрий Жмайло.

"Вспомним про Курскую операцию: не просто так зона контроля ВСУ там расширяется и насыщается средствами ПВО. Это обеспечит возможность точечно работать самолетами F-16 по важным логистическим объектам ВС РФ", — говорит эксперт.

Сила американских самолетов F-16 заключается в их способности нести на борту современные американские ракеты различных классов. Последняя версия ракеты AIM-120D позволяет бить по целям на расстоянии до 180 км в воздушном бою.

Кроме этого, существуют и противокорабельные ракеты Harpoon в авиационных версиях для F-16 и поражающие цели на расстоянии до 220 километров.

Ракеты Harpoon для F-16 поражают цели на расстоянии до 220 километров

Классической для самолетов противотанковой ракеты AGM-65 Maverick нет на вооружении в ВСУ, ведь ее дальность поражения — до 40 километров. Применение снаряда слишком рискованно, так как пилотам F-16 придется подлетать слишком близко к фронту.

Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины Валерий Романенко уточняет, что Киев получил ракеты "воздух-воздух" для истребителей и работать ими по целям в РФ можно.

Проблемы состоят в получении ракет класса "воздух-земля". Классическая для F-16 противотанковая ракета AGM-65 Maverick не имеется у ВСУ из-за дальности поражения целей всего до 40 км. В таком случае пилотам F-16 придется подлетать слишком близко к линии боестолкновения.

"Нужны крылатые ракеты JASSM, тогда мы будем королями не только в воздухе, но и на земле. JASSM — это смерть аэродромам и объектам снабжения ВС РФ", — отметил Романенко.

Противокорабельные ракеты Harpoon, по мнению авиаэксперта, не нужны на данном этапе войны. Истребители F-16 не поднимутся над Черным морем, так как мгновенно станут целями для российских ракет.

Напомним, чешский производитель Inflatech представил новую модель надувного истребителя F-16 с опознавательными знаками ВСУ. Данный тип приманок важен, с их помощью можно защитить настоящие самолеты.

Российские военные аналитики прогнозируют в конце августа — начале сентября масштабное наступление армии Украины. Возможно, цель состоит в перерезании сухопутного коридора в Крым.