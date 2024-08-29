Во время массированного обстрела Украина потеряла F-16, — WSJ

По словам журналистов, Украина получила 6 истребителей. И всего через несколько недель после доставки упал первый самолет.

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На территории Украины якобы потерпел крушение истребитель F-16 производства США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам журналистов, Украина получила 6 истребителей. И всего через несколько недель после доставки упал первый самолет.

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Истребители F-16 "отработают" по России. Как Украина ответит за ракетную атаку ВС РФ 26 августа

В материале говорится, что истребитель не был сбит российскими оккупантами. Однако инцидент произошел во время массированного воздушного обстрела 26 августа в понедельник.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ пока никак не отреагировали на эту информацию.

Напомним, в Нидерландах заявили, что Украина может применять F-16 для ударов по РФ. Как рассказал командующий голландских ВС Онно Эйхельсхайм, ВСУ могут использовать голландское оружие в Курской области.

"Мы не вводили никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны", — сказал он.

Также издание Forbes сообщало, что украинские F-16 одержали первые воздушные победы. 26 августа многоцелевые истребители, которые Дания передала Силам обороны, сбили российские крылатые ракеты. Украина для защиты F-16 от вражеских целей использует на самолетах интегрированную систему распределения Pylon и систему электронного боя Pylon.